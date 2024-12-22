《咒術迴戰 死滅迴游》動畫揭超前導圖　最終卷加筆角色曝光

記者楊智仁／綜合報導

知名作品《咒術迴戰》今年 9 月 30 日故事在「週刊少年Jump」第 44 號雜誌上正式結束長達六年半的連載，不過其相關活動、合作仍在持續進行。日前官方公開第三季動畫《咒術迴戰 死滅迴游篇》超前導視覺圖，原作漫畫最終卷則會在 12 月 25 日發售。

《咒術迴戰》為芥見下下所繪漫畫作品，一開始吸引人世界觀、流暢戰鬥場面吸引粉絲入坑，然而從「死滅迴游」後荒腔走板的劇情被大批粉絲吐槽。儘管如此《咒術迴戰》銷量上仍繳出很好的成績，全球單行本發行量 ( 含數位版 ) 已經突破 1 億本，第三季動畫、真人舞台劇、許多相關聯動目前陸續推出當中，日前在「Jump Festa 2025」活動舞台上，官方公開「死滅迴游篇」超前導視覺圖，描繪虎杖凝視自己染血雙手、陷入苦惱的場景。

緊接著，活動也曝光《劇場版總集篇 咒術迴戰 懷玉·玉折》將於 2025 年 5 月 30 日上映，主要回顧五條悟與夏油傑在高專時期的過去；原作漫畫最終第 30 卷會與第 29 卷一同於 12 月 25 日發售，第 30 卷特別收錄 16 頁由芥見下下全新繪製的後日談，角色分別是「小澤優子、熊貓、釘崎野薔薇、裏梅」。