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獨／統神「真正哥哥」到場力挺　預測比賽64開「勝負靠一件事」

記者蘇晟彥／台北報導

《拳上2024》明日（21日）即將開打，主秀由統神、蹦闆開戰，搭配職業選手機戰揭開序幕。對此，統神親哥哥日前在直播中透露自己將會購買48,000最貴的VIP進場觀看比賽，但在過磅記者會上，意外捕捉被網友稱為「統神真正哥哥」的基隆東也到現場陪著統神，讓不少網友感人直說，「原來這才是真正的哥哥」。

▼基隆東以教練身份到場支持統神。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 基隆東, 。（圖／記者湯興漢攝）

在《拳上2024》過磅記者會現場，統神的「教練組」都到場支持，而一直被網友稱為「統神真正哥哥」的基隆東也沒有缺席，事實上，兩人的交情已經勝過手足，先前統神MeToo事件時，基隆東也扮演開導統神的角色，而基隆東先前節目出意外時，統神也立刻關心其傷勢。

對此，記者詢問基隆東，他表示自己是以「教練」的身份出席，統神這次拳賽有三個教練，除了拳擊練習的教練外，自己扮演的是「心理教練」，在統神脾氣暴躁、需要開導的時候自己就會上場，而老婆003則扮演「生理教練」，就是負責解決統神的生理需求，像是肚子餓的時候就會準備好三餐。

對此，在賽前他並不看好兄弟，但經過這四個月他認為明天的結果會是「64開」，他表示統神只要認定一件事就會很努力完成，這是他跟一般人不一樣的地方，自己在這點上也跟他很類似，無論明天比賽的輸贏，統神確實在這件事上都已經全力以赴了，他也認為明天決勝負的關鍵是「意志力」，只要統神能撐下去，一定可以拿下勝利。

▼國動將坐在48,000元的VVIP席位觀賞弟弟打拳。

▲▼ 拳上 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：統神基隆東拳上

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