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「輝夜姬」聲優小原好美登台北動漫節！超愛台灣連PO五部影片

記者楊智仁／綜合報導

日本人氣聲優小原好美即將在2025年登場《2025台北國際動漫節》舞台活動，繼六月在台北舉辦見面會後對台灣粉絲印象深刻的小原好美，這半年也陸續公開像是動畫《Summer Pockets》、《平凡上班族到異世界當上了四天王的故事》、動作RPG《次元少女CONERU》等作品，首次登上台北國際動漫節也希望能與更多台粉互動，門票將在本周六12月21日11點全面啟售。

▲▼小原好美。（圖／廠商提供）

飾演「輝夜姬 ( 藤原千花 )、無職轉生 ( 洛琪希 )、蔚藍檔案 ( 彩奈 )」等知名作品的聲優「小原好美」，2024年首次來台舉辦見面會後，除了體驗道地的夜市文化，大啖豆花、牛肉麵等到地美食外，也沒錯過她最喜愛的無印良品，還在個人YouTube頻道連續推出五部關於台灣的影片，其中台灣無印良品原創的荔枝紅茶也讓她與工作人員印象深刻，喊話「請務必再邀請我去台灣、到台灣一定要再去買！」明年二月將會是小原好美首次登上台灣大型動漫盛事《台北國際動漫節》，除了Talk Show以外，還將與粉絲們進行遊戲互動，最後每位參與的粉絲還可獲得小原好美親遞明信片。

《2025台北國際動漫節》將在2025年2月6日至2月10日於南港展覽館一館盛大展出，小原好美登場的《ATC Special Stage 小原好美 粉絲見面會》將在2月9日（星期日）中午12點30分於B舞台舉辦，更多詳情請見ATC Taiwan官方臉書專頁。

【ATC Special Stage 小原好美 粉絲見面會 活動資訊】

活動日期：2025.02.09
報到時間：11:30-12:15
演出時間：12:30-14:00（含聲優見面會及明信片親遞活動）
演出地點：南港展覽館一館；2025台北國際動漫節大會Ｂ舞台
門票開賣：2024.12.21（六）中午11點

▲▼小原好美。（圖／廠商提供）

關鍵字：小原好美動漫節

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