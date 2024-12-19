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馬斯克玩《流亡黯道2》遭疑開掛被踢下線　本人笑：我操作太好

記者楊智仁／綜合報導

特斯拉執行長伊隆·馬斯克 ( Elon Musk ) 近日因在《流亡黯道 2》（Path of Exile 2）中執行過多動作而被踢出遊戲，他聲稱自己只是因為操作太好而觸發遊戲反作弊系統，導致系統誤認他使用巨集或類似作弊工具。儘管《流亡黯道2》的系統已多次受到批評，但對許多人來說，更令人驚訝的消息是，全球首富居然有這麼多時間沉迷於遊戲世界。

▼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）▲▼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

這並非馬斯克首次因遊戲而引發關注。今年早些時候，他透露自己在《暗黑破壞神 4》全球排行榜上排名第19名，而這遊戲才能似乎也成功地轉移到《流亡黯道2》中。先前馬斯克在推特分享一張《流亡黯道2》截圖，畫面顯示他因「操作過快」而被斷線。每分鐘操作次數（APM）是遊戲判斷作弊的常見依據，但馬斯克強調他並未使用任何巨集工具。他在回應其他用戶時表示，官方可能會在未來修正這種對每秒點擊次數的限制。

一些用戶對馬斯克的說法表示認同，其中一人指出，遊戲鼓勵玩家使用多種技能，但卻因快速操作而懲罰他們。然而，也有更多人對這位全球首富如何能抽出時間玩如此多遊戲感到驚訝，更別說他還能精通遊戲到因操作過快被踢出的地步。儘管身兼多家大型公司的領導者，馬斯克無疑是一名狂熱的玩家。除了《流亡黯道》和《暗黑破壞神》的壯舉外，他甚至曾提議收購 Hasbro 並暗示可能成立一家 AI 遊戲工作室。

關鍵字：流亡黯道2馬斯克

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