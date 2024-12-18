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統神、蹦闆《拳上》將對決　主辦人：兩人認真到幾近瘋狂

《拳上2024》主秀為「亞洲統神」張嘉航（左）對上「蹦闆」呂育銓（右）。（鍇睿國際提供）

▲《拳上2024》主秀為「亞洲統神」張嘉航（左）對上「蹦闆」呂育銓（右）。（圖／鍇睿國際提供）

圖文／鏡週刊

鍇睿國際、臺灣格鬥運動共同主辦的年度拳擊賽事《拳上2024》將在12月21日舉行，統神與蹦闆將在3分鐘6回合的賽制中一決高下。主辦人鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫表示，統神與蹦闆投入比賽的程度超出預期，「兩人都非常認真練習，幾乎到瘋狂的程度。」

《拳上》將網紅恩怨搬上格鬥擂台，今年的主秀為「亞洲統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，比賽將採用6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘的職業規則。

今年《拳上》8月決定卡司後，統神與蹦闆積極練習，期間統神瘦身30公斤，蹦闆也打到見血。顏宥騫對兩人認真投入備賽的程度感到訝異，「幾乎到瘋狂的程度。」屆時若統神的體重較重，統神會使用較重的拳套，蹦闆則使用較輕的拳套，讓比賽更公平。

蹦闆（左）投入訓練，備賽《拳上》。（鍇睿國際提供）

▲蹦闆（左）投入訓練，備賽《拳上》。（圖／鍇睿國際提供）

從統神與蹦闆在網路爆發口角、由主辦方促成拳賽，兩人後來在記者會上也不斷互相挑釁、嗆聲，話題性十足。《拳上》的宣傳頁面上則強調「毫無劇本，拳是感情」。臺灣格鬥運動股份有限公司營運長Billy Drummed表示，《拳上》是一場實境秀，由主辦方提供平台、訓練團隊及相關資源，讓兩人在格鬥擂台一較高下，「當兩人願意參賽，而且有不能輸的壓力時，後續的發展其實超出我們的預期。」

Billy Drummed透露，自從統神與蹦闆投入練習後，就知道兩人不是逢場作戲。「他們沒有想到自己會開始規律運動，而且打從心底喜歡上拳擊。這就是我們想要推廣的事。」

《拳上2024》將於12月21日在台北小巨蛋舉行，除了統神與蹦闆的壓軸對決，還有6組職業拳擊賽事，韓國嘻哈歌手pH-1、Loco也將登台演出。活動網址：https://carryfc.kktix.cc/events/3c2b14c9


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關鍵字：鏡週刊統神蹦闆拳上

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