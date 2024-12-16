新人如何改寫漫畫未來　《週刊少年》揭養成秘辛：10-20歲首站關鍵

記者楊智仁／綜合報導

每年各大出版社都誕生無數話題漫畫，隨後透過動畫化或其他媒體的跨界合作，吸引更多讀者加入並持續創造佳績。而在漫畫家培養的背後，講談社旗下的《週刊少年Magazine》近年來涌現不少年輕漫畫家的成功案例。為探究這背後的原因，外媒 ORICON NEWS 採訪了雜誌編輯部及編輯長，揭開新人漫畫家成功的秘訣。

▼《週刊少年Magazine》揭新人成功秘訣。（圖／翻攝自推特）

講談社《週刊少年Magazine》近年連載多部作品，例如《五等分的花嫁》、《藍色監獄》、《東京復仇者》等，這些作品不僅動畫化，還被改編為舞台劇等，實現多元媒體跨界合作。其中，負責《藍色監獄》作畫的ノ村優介便是以此作在該雜誌初登場快速取得成功，值得一提的是，ノ村過去曾是《進擊的巨人》作者的助手，成為作家後逐步展露頭角，堪稱順利成長的案例。內藤マーシー是另一位代表人物，他曾獲得第 98 屆《週刊少年Magazine》新人漫畫賞特別獎勵賞，並以《結緣甘神神社》展開連載。該作品不僅在第 1 卷上市當日即宣布加印，也成功動畫化持續受到歡迎。

要讓新人漫畫家成功，編輯部支持和指導至關重要，新人漫畫賞則是他們進入業界的重要跳板，一名負責該獎項的編輯解釋，「新人作家通常會將作品投稿至各雜誌的漫畫賞，我們的編輯會選中潛力作品，與作者合作提升實力，最終角逐更高級別獎項。」此外，該編輯補充，「對 10 到 20 多歲的年輕投稿者來說，週刊少年雜誌的新人獎很重要，是邁向職業生涯的首站，每屆投稿作品的題材雖有變化，但以奇幻或戰鬥類型為主。」

自 2022 年起擔任編輯長的川窪慎太郎表示，他在上任後共啟動約 20 部新連載，近半來自新人作家。他提到，「少年漫畫的歷史總是由新人改寫，我希望通過積極扶持新人，迎來下一位改變歷史的天才作家。」在這競爭激烈、日新月異的漫畫業界，講談社的新人漫畫家養成體系無疑展現驚人潛力。下一位引領時代的漫畫家會是誰讓我們拭目以待。