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《聯盟戰棋》Shiquz「二星維特克」拉開戰局　奪澳門公開賽冠軍

記者蘇晟彥／澳門報導

《聯盟戰棋》15日在澳門舉辦公開賽冠軍賽，採取將死賽制，先獲得20點積分後再拿下第一名即奪冠。經過六場激戰後，儘管中國賽區的黎落、小七率先拿下聽牌點，但最終互相拉扯，由Shiquz最終以「2星維克特」脫穎而出，以些微差距戰勝日本面癱戰神Title，奪下本次澳門公開賽冠軍及10萬美金獎金。

▼Shiquz以些微差距，最終在尾局抽到「二星維克特」，將原本差距極小的戰局拉開，最終獲得澳門公開賽冠軍。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ shiquz 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本屆賽事採用將死賽制，在第五場比賽時由中國伺服器的黎落、小七率先拿下聽牌點，但來自法國伺服器的TomJedus0r手感發燙，前期拿下12連勝才被tile化學巨頭500層給斷掉，最終以超胡黑玫瑰霸主將節奏很狠掐下，順利吃雞，將賽局拉到第六盤；而這時除了mengchenyu、Saidera E ARAM以外全都聽牌。

在第六局，所有人都底牌全開，最終剩下連續拿下兩冠的Title、中國賽區的shiquz搏鬥，原本雙方差距極小，但shiquz不僅藍寶完美裝，更在最後將這次新增的6費卡「維克特」抽到兩星，將原本拉鋸極小的戰局狠狠甩開，最終僅剩10滴的狀況奪冠，粉碎title再度奪冠美夢，並贏下10萬美金獎金。

此外，官方也在賽事開始前公佈2025年的改版規劃，S14、15、16賽季分別在3、7及冬季開跑，其中S16賽季將以「重返符文大地」為主題，官方更強調將會是史上最盛大的改版，同時雙人搭擋模式將會有新的進展，將會在農曆年後公佈。

▼2025賽季改版規劃。

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關鍵字：聯盟戰棋

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