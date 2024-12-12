ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

LMS末代冠軍FoFo回歸！加盟PSG目標再闖世界賽

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》常勝軍 PSG 昨天公布打野由 Karsa 擔任後，誰會成為隊伍新中路引起粉絲們討論，PSG 也沒讓大家等太久，今日 ( 12/12 ) 官方宣布，前往 LPL 打拼多年的 FoFo 正式回歸加盟，明年 PSG 新陣容看起來依舊是衝擊冠軍的大熱門。

▼FoFo正式加盟 PSG。（圖／翻攝自PSG）▲▼FoFo。（圖／翻攝自PSG）

FoFo 從自 2016 年登上一級職業賽場，LMS 時期基本上都是待在 JT ( TPA ) 體系，剛出道時大家就對他寄予很高的評價，強勁打線實力和寬闊角色池，讓他逐漸成為賽區第一中路，經過時間淬鍊 2019 年 FoFo 帶領 JT 以 12-0 不敗之姿橫掃賽區成為 LMS 末代冠軍，他也如願參與生涯第一次世界賽，不過最終很可惜 JT 小組賽 3-3 遭到淘汰無緣八強。

FoFo 的實力自然也被 LPL 給注意到，這些年輾轉 BLG、RA、EDG、WE，去年在 EDG 是最有機會進世界賽的一年，不過區域資格賽差了臨門一腳遭到淘汰，FoFo 也曾於紀錄片中透露自己再戰世界賽的渴望。如今 FoFo 正式回歸加盟 PSG，全新賽區、全新陣容，過去「五年七冠」的 PSG 來到新賽區會是否繼續維持宰制，就讓我們拭目以待。

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

都回來了！Doggo回歸加盟中信盼組新艦隊　CFO陣容公布

美擁槍團體小編公開笑玩家「宅宅胡言亂語」　隔天就被開除

LMS末代冠軍FoFo回歸！加盟PSG目標再闖世界賽

《GTA6》太強...外媒曝各遊戲商延遲2025發售日「不敢撞期」

《AMONG US》衰捲學霸槍手案　狀態改「沒參與犯罪」玩家聲援

App Store Awards 得獎名單出爐　《劍與遠征：啟程》奪年度遊戲

Steam買遊戲竟發大財！花29元發票中1千萬　玩家好奇：究竟買了什麼

《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況：已可以慢慢走動

全家推肖像造型春節禮盒！「魯夫拍拍燈、巨大布丁狗存錢筒」超萌

矚目新番《藥師少女的獨語》 幾田莉拉獻聲！首度個人名義唱動畫OP

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam買遊戲竟發大財　花29元發票中1千萬

《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況

各遊戲商延遲發售日不跟《GTA6》撞

中信CFO宣布Chawy出任主教練

《航海王》佛朗基聲優換人

LMS末代冠軍FoFo回歸加盟PSG

「寶可夢助威」周邊氣勢登場

Gumayusi嘴癢爆料造型選擇

《AMONG US》衰捲學霸槍手案

《海王傳奇》超羞搶先體驗！

最新新聞

Doggo回歸加盟中信組新艦隊

美擁槍團體小編笑宅宅馬上被開除

LMS末代冠軍FoFo回歸加盟PSG

各遊戲商延遲發售日不跟《GTA6》撞

《AMONG US》衰捲學霸槍手案

App Store Awards 得獎名單出爐

Steam買遊戲竟發大財　花29元發票中1千萬

《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

《藥師少女的獨語》 幾田莉拉獻唱

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366