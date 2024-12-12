LMS末代冠軍FoFo回歸！加盟PSG目標再闖世界賽

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》常勝軍 PSG 昨天公布打野由 Karsa 擔任後，誰會成為隊伍新中路引起粉絲們討論，PSG 也沒讓大家等太久，今日 ( 12/12 ) 官方宣布，前往 LPL 打拼多年的 FoFo 正式回歸加盟，明年 PSG 新陣容看起來依舊是衝擊冠軍的大熱門。

▼FoFo正式加盟 PSG。（圖／翻攝自PSG）

FoFo 從自 2016 年登上一級職業賽場，LMS 時期基本上都是待在 JT ( TPA ) 體系，剛出道時大家就對他寄予很高的評價，強勁打線實力和寬闊角色池，讓他逐漸成為賽區第一中路，經過時間淬鍊 2019 年 FoFo 帶領 JT 以 12-0 不敗之姿橫掃賽區成為 LMS 末代冠軍，他也如願參與生涯第一次世界賽，不過最終很可惜 JT 小組賽 3-3 遭到淘汰無緣八強。

FoFo 的實力自然也被 LPL 給注意到，這些年輾轉 BLG、RA、EDG、WE，去年在 EDG 是最有機會進世界賽的一年，不過區域資格賽差了臨門一腳遭到淘汰，FoFo 也曾於紀錄片中透露自己再戰世界賽的渴望。如今 FoFo 正式回歸加盟 PSG，全新賽區、全新陣容，過去「五年七冠」的 PSG 來到新賽區會是否繼續維持宰制，就讓我們拭目以待。