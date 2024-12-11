《英雄聯盟》Karsa加盟PSG！隊友敲椅再現聖經：進世界賽那麼難嗎

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》PCS 的常勝軍 PSG 隨著招牌打野 JunJia 離隊、明星中路 Maple 退役，陣容即將迎來重組。今日 ( 12/11 ) PSG 率先公布打野人選，老將 Karsa 確定加盟，接下來 LCP 賽場也能持續看到這位傳奇選手的身影。

▼Karsa加盟PSG。（圖／翻攝自PSG）

Karsa 是台灣知名選手，自 2014 年出道以來於《英雄聯盟》職業賽場上奮戰多年，過去他也和 Maple、SwordArT 一起構築閃電狼王朝，Karsa 也是陣容內最早前往 LPL 打拼的成員之一，更曾創下連續六年進入世界賽紀錄。今年初 Karsa 與蛇蛇一同回歸 PCS 賽區加盟 CFO，本被認為是前往國際賽的有力勁旅之一，不過最終遺憾季後賽止步四強。

Karsa 於 12 月初與 PSG 成員共同代表中華隊出戰韓國 KeSPA 盃似乎就能看出一些前兆，如今衛冕軍正式宣布 Karsa 加盟，PSG 過往賽區內一共達成「五年七冠」成就，而接下來誰能扛下 PSG 中路指揮官的角色，相信不久之後答案就會揭曉。PSG 今日也同步釋出加盟影片，以過去 Karsa 在 LPL 的聖經「一個賽季進個世界賽那麼難嗎 ( 一個賽季練個吶兒那麼難嗎 )」來歡迎新打野到來。