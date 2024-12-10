《鬼滅之刃 火之神血風譚》將發售　操控9柱斬惡鬼現三篇章內容

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 火之神血風譚》是由 CyberConnect2 開發、Aniplex 發行的動作遊戲，改編自日本漫畫家吾峠呼世晴創作超人氣作品《鬼滅之刃》，遊戲累計出貨超過 400 萬套，如今官方宣布《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》將於 2025 年推出。

▼《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》。（圖／翻攝自SEGAasia）

改編自電視動畫的殺鬼動作遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》於 2021 年推出，本作除了收錄能讓玩家化身為竈門炭治郎，重溫對抗惡鬼故事的單人遊玩模式外，還有能自由選擇 2 名動畫「鬼滅之刃」登場角色進行戰鬥的 VS 模式，透過簡單的操作享受充滿爽快感的遊玩，目標是成為最強的獵鬼人，如今官方宣布《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》（PS5 / PS4 / Nintendo Switch / Xbox Series X|S / Xbox One / Steam）將於 2025 年在亞洲、北美與歐洲推出。

這次續作「9 柱作為可使用角色齊聚一堂」，單人遊玩模式承接自前作《鬼滅之刃 火之神血風譚》，能讓玩家親自體驗竈門炭治郎所經歷的故事，收錄「遊郭篇、刀匠村篇、柱訓練篇」內容。「VS模式 -對戰-」以在「刀匠村篇」與上弦之鬼展開激烈戰鬥的 2 名柱「時透無一郎、甘露寺蜜璃」為首，新增許多可使用角色，其中包含於《鬼滅之刃 火之神血風譚》登場的 18 名角色、透過免費更新追加的鬼，以及可透過付費下載內容追加的「遊郭篇」角色。