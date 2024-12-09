完結三部曲啟動！「鬼滅之刃 無限城篇」全台2025年上映

記者楊智仁／綜合報導

無數動漫粉絲引頸期盼，《鬼滅之刃「柱訓練篇」》自 6 月播畢並於最後一集宣布『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』將以三部曲的形式製作之後，正式公開劇場版首部曲將於 2025 年上映，配合此確定上映資訊，也同步釋出第二彈的特報和先行視覺圖。

▼劇場版「鬼滅之刃」無限城篇。（圖／木棉花提供）

最新釋出的第二彈特報和先行視覺圖震撼登場，畫面中可看到鎹鴉奮力振翅，但遠方是看不見盡頭、雄偉壯觀的無限城，第二彈特報承接《「鬼滅之刃」柱訓練篇》最後一集，精彩絢麗的畫面和滿溢而出的張力，預告史詩級劇情即將展開。『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』首部劇場版，台灣將由木棉花代理發行，2025 將於全台電影院盛大上映。

《鬼滅之刃》由吾峠呼世晴繪製原作、集英社 Jump Comics 出版，第 1 冊~第 23 冊累計發行超過 1 億 5000 萬本的漫畫原作，動畫由 ufotable 製作，2019年電視動畫《「鬼滅之刃」竈門炭治郎立志篇》開始播放、2020 年《無限列車篇》上映、2022 年初播放《遊郭篇》、2023 年舉辦世界巡迴，同年 4 月《刀匠村篇》開播、緊接著 2024 年再度舉辦世界巡迴，超越前作創下超過 145 個國家和地區上映的紀錄、今年播出《柱訓練篇》最後一集宣布《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》將以三部曲方式製作，一併釋出首波特報和先行視覺圖。

