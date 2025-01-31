男繪師女裝被媽媽發現　母看照片竟罵「怎不早點穿」神展開驚呆網

▲男繪師穿女裝被媽媽發現，母看照片竟罵「怎不早點穿」。（圖／翻攝自X）
記者趙蔡州／綜合報導
偽娘是日本ACG常見的屬性（特徵），加上社會越加開放，不少人也開始願意在現實嘗試女裝。日本繪師Rize（りぜ）近年不但畫了許多女裝美少年，甚至在今年1月初在家嘗試女裝，不料過程中意外被家人發現，然而接下來的劇情卻神展開，引發網友熱烈討論。
繪師Rize近年來不但發表了許多女裝美少年的繪圖作品，更在2024年11月以偽娘風形象的角色「如月ゆら」Vtuber出道，然而他不滿足單純在幕後扮演，2024年底突然告訴粉絲「明年可能想嘗試女裝」，接著火速就買了一套水手服，試穿後還以自己為藍圖繪製新作品。
ツイートが万バズしたらこのコスプレを着た僕の自撮りを投稿します。 pic.twitter.com/49430aUyjo— りぜ???? (@Rize_Ilustrator) January 5, 2025
Rize在1月5日發文說，只要貼文的獲得超過1萬個愛心，他就會分享一張女裝自拍照，沒想到網友看了瞬間暴動，愛心數小時內就達到目標，他隨即在5日晚間兌現承諾公開照片，可以看見裙子幾乎只遮住臀部，而上衣也只遮住胸口，讓不少粉絲稱讚他說到做到，也有人稱讚說他穿起來相當好看。
Rize後來又嘗試了幾套女裝，不料某次在拍照時，意外被媽媽發現了，沒想到媽媽看了他的女裝照片後突然罵說「為什麼以前不這麼做」，讓他腦中瞬間冒出一堆問號。其他網友看了貼文後紛紛笑說，「所以媽媽認可了嗎」、「你有個好媽媽」、「以後搞不好媽媽會買女裝給你穿了」、「果然現實比小說更離奇」。
母親に女装バレて終わったと思って潔く写真みせたらなんで今までやらなかったのって怒られました……— りぜ???? (@Rize_Ilustrator) January 7, 2025
世の中世知辛くない？？？？？？？
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