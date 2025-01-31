男繪師女裝被媽媽發現　母看照片竟罵「怎不早點穿」神展開驚呆網

▲男繪師穿女裝被媽媽發現，母看照片竟罵「怎不早點穿」。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

偽娘是日本ACG常見的屬性（特徵），加上社會越加開放，不少人也開始願意在現實嘗試女裝。日本繪師Rize（りぜ）近年不但畫了許多女裝美少年，甚至在今年1月初在家嘗試女裝，不料過程中意外被家人發現，然而接下來的劇情卻神展開，引發網友熱烈討論。

繪師Rize近年來不但發表了許多女裝美少年的繪圖作品，更在2024年11月以偽娘風形象的角色「如月ゆら」Vtuber出道，然而他不滿足單純在幕後扮演，2024年底突然告訴粉絲「明年可能想嘗試女裝」，接著火速就買了一套水手服，試穿後還以自己為藍圖繪製新作品。

Rize在1月5日發文說，只要貼文的獲得超過1萬個愛心，他就會分享一張女裝自拍照，沒想到網友看了瞬間暴動，愛心數小時內就達到目標，他隨即在5日晚間兌現承諾公開照片，可以看見裙子幾乎只遮住臀部，而上衣也只遮住胸口，讓不少粉絲稱讚他說到做到，也有人稱讚說他穿起來相當好看。

Rize後來又嘗試了幾套女裝，不料某次在拍照時，意外被媽媽發現了，沒想到媽媽看了他的女裝照片後突然罵說「為什麼以前不這麼做」，讓他腦中瞬間冒出一堆問號。其他網友看了貼文後紛紛笑說，「所以媽媽認可了嗎」、「你有個好媽媽」、「以後搞不好媽媽會買女裝給你穿了」、「果然現實比小說更離奇」。