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日環球影城「咚奇剛王國」開幕倒數　乘新園區礦車飛越斷裂軌道

記者楊智仁／綜合報導

日本大阪環球影城不僅有許多內容豐富的園區，官方更時常和知名動漫 IP 合作，增添更多新內容。如今環球影城內的高人氣主題樂園「超級任天堂世界」新園區「咚奇剛國度」即將在 12 月 11 日正式登場，各種新活動設施帶領粉絲置身於咚奇剛世界之中。

▼「咚奇剛國度」 12 月 11 日正式登場。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）  ▲▼「咚奇剛國度」即將在 12 月正式登場。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）

日本大阪環球影城「咚奇剛國度」預計會讓任天堂世界擴大 1.7 倍，玩家可以穿越連接「超級瑪利歐樂園」的隧道進入「咚奇剛國度」，與主園區會推出專屬強化手環配合手機 APP 提升體驗，舊款手環也適用於新園區，不只可以探索隱藏在各處的互動裝置，還能收集遊戲印章，體驗包括音樂節奏遊戲「康加鼓節奏擊鼓」等特色活動。

▲▼「咚奇剛國度」即將在 12 月正式登場。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）

區域內主要遊樂設施包含最新的「咚奇剛的瘋狂礦車」，介紹影片中公開了黃金神殿內部場景，入口處有「猴神」的雕像，還有似曾相識的壁畫等充滿神秘氣息，礦車從桶狀大砲中發射，飛入無法預測叢林之中，為了保護金香蕉受到襲擊，在叢林中狂奔，即使遇到斷裂軌道也能飛躍過去，體驗豪邁刺激感，整段遊玩時間約為兩分鐘。

▲▼「咚奇剛國度」即將在 12 月正式登場。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網） ▲▼「咚奇剛國度」即將在 12 月正式登場。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）

除了遊樂設施之外，「咚奇剛國度」亦設有專屬餐飲與購物選擇，例如餐廳「Jungle Beat Shake」提供以香蕉為主題的特製飲品和甜品。園區內還開設了「Funky Kong’s Fly and Buy」精品店，供應一系列咚奇剛及狄狄剛周邊商品。

關鍵字：咚奇剛王國

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