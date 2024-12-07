「寶可夢GO City Safari」首登香港！探訪世界級夜景享受抓寶旅程

記者楊智仁／綜合報導

「Pokémon GO City Safari」馬上就要於當地時間 2024 年 12 月 7 日～12 月 8 日在香港舉辦，不論是香港的本地居民，還是首次到訪旅客，都能透過「Pokémon GO City Safari」好好享受香港獨特的歷史古蹟和絕美景點。

▼「Pokémon GO City Safari」。（圖／官方提供）

本次總共分成 6 個主題區域，每造訪 1 個地點都可以獲得 1 次機會，與擁有香港紀念背卡的「戴著狩獵帽的伊布」相遇，並從中發現香港不一樣的多元面貌，這 6 個區域分別是「沙田 Sha Tin、九龍城 Kowloon City、尖沙咀 Tsim Sha Tsui、港島 Hong Kong Island、長洲 Cheung Chau、昂坪：Ngong Ping」，同時有機會與特殊的坐騎寶可夢「坐騎小羊」相遇。

▼透過這次行程暢遊香港。（圖／記者楊智仁攝）

香港官方也藉由這次「Pokémon GO City Safari」詳細介紹許多景點：中環大館建築群，宏偉建築群曾是香港結合執法、司法及懲教的重地，如今，搖身一變成為一所古蹟和藝術館，在此見證英治時期的監獄與執法模樣，美食蛋塔、經典凍奶茶都是來香港必嘗美食，搭乘纜車到達太平山頂更是香港美景一覽無遺，晚上再觀賞香港瑰寶維多利亞港彷彿走進電影場景。