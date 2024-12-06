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Garena代理再加一！《三角行動》公測正式展開　預登送史詩造型

記者蘇晟彥／綜合報導

Garena代理射擊遊戲《三角洲行動®》官方 PC 版於 5 日正式在臺灣、東南亞等地展開公測，下載遊戲後登入即可領取獨家史詩級武器造型 「K416 - 赤焱 G 魂」。此外，《三角洲行動®》手機版的預登活動於 Google Play 搶先上線，iOS 則將於日後開跑，該版本將於 2025 年初推出。

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在《三角洲行動®》的遊戲時空中，玩家將扮演 2035 年的 G.T.I. 的精英成員。G.T.I. 是一支由前三角洲部隊成員組建的特種部隊。玩家的任務是前往神秘的阿薩拉地區，調查哈夫克公司可疑的活動；《三角洲行動®》以逼真的畫面和多元遊戲模式，為射擊遊戲愛好者提供沉浸式的戰鬥體驗，並包含兩大主要多人模式：「全面戰場」和「烽火地帶」。

「全面戰場」模式最多可容納 64 名玩家參與規模龐大的 32v32 對戰。玩家需要以四人小隊合作，運用不同的角色與策略取得勝利。而「烽火地帶」模式則提供了撤離射擊玩法，三人小隊需要探索地圖、蒐集物資，並在限定時間內到達撤離點。此外，玩家還可挑戰合作行動模式，在「烽火地帶」模式的各地圖中享受刺激的 PvE 體驗。

▼《三角洲行動®》包含兩大主要多人模式：全面戰場和烽火地帶。

在《Garena 三角洲行動®》中，玩家可以選擇扮演四種擁有不同特殊技能的探員：
． 突擊：專精於高機動性與快速瞄準
． 工程：適合車輛戰鬥，能修復友方車輛或摧毀敵方車輛
． 支援：擅長使用支援技能治療隊友或干擾敵人，可迅速營救盟友
．偵察：情報專家，配備揭露敵方位置或干擾通訊的工具

目前《三角洲行動®》還將引入跨平台同步功能，讓玩家能夠在 PC 版與手遊版之間無縫銜接遊戲進度，而 PC 端和手機端用戶將分開配隊。

關鍵字：GARENA

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