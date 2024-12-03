PlayStation 30周年合作天團YOASOBI！玩家記憶有望被寫進新歌

記者楊智仁／綜合報導

在初代 PlayStation 問世滿 30 年的今天（12/3），索尼互動娛樂 Sony Interactive Entertainment 正式宣布與日本超人氣團體 YOASOBI 聯手推出紀念企劃 《Project: MEMORY CARD》，以「將 PlayStation 的記憶存入歌曲中」為概念，透過 YOASOBI 全新創作樂曲，展現 PlayStation 與玩家之間的深厚聯繫，YOASOBI 作品及相關內容將陸續公開。

此外，為慶祝 PlayStation 30 週年，官方還將在推特和 Instagram 上舉辦「#プレイステーション30周年」（PlayStation 30 週年）紀念活動，包括特別抽獎及紀念影片的發布。影片中，與 PlayStation 同為「30 歲」、自小熱愛遊戲的 Ayase 分享他心目中的「就算消除記憶也想重新體驗一次的作品」展現他對遊戲的熱愛。

官方也以此為主題，參與者可以使用主題標籤「就算消除記憶也想重新體驗一次的遊戲」( 記憶を消してもう一度やりたいゲーム ) 分享自己的故事，這些故事將有機會成為 YOASOBI 創作歌曲的靈感來源。