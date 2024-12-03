實況主抽寶可夢卡牌求阿嬤顯靈「給我閃電鳥」　開包瞬間傻眼淚崩

記者蘇晟彥／綜合報導

《寶可夢集換式卡牌》手遊（PTCG Pocket）推出後受到熱烈歡迎，不少實況主、YouTuber都會選擇在實況上開啟「抽卡直播」，與粉絲一起見證抽到稀有卡片的瞬間。對此，《傳說對決》御用主持、人氣實況主小葵就在抽卡的時候「做法」，像天上的阿嬤祈求可以抽到「閃電鳥EX」，而開包的順間卻讓她意外淚崩直喊，「阿嬤真的給我閃電鳥了」！

《寶可夢集換式卡牌》手遊推出後就受到熱烈歡迎，根據外媒資料統計，短短一個月的營收就超過《原神》一年，不少玩家為了抽到稀有卡牌都紛紛課金。對此，有不少實況主都會在直播中抽卡與粉絲同樂，有人會選擇在開包前「做法」，透過一些玄學方式增加開到想要卡片的機率。

對此，《傳說對決》御用主持人小葵、同時也是人氣實況主的她，近日上傳一隻「顯靈影片」，想要抽閃電鳥牌組的她，在抽卡時向天上的阿嬤拜託，希望可以順利抽到，沒想到在開包的瞬間，「閃電鳥EX」就直接出現，而且是在第一包就開到，讓她睜開眼睛時不敢置信，而且是機率僅有0.05的特殊卡面，讓她直接爆哭大喊，「阿嬤給我閃電鳥了」，眼淚完全停不下來。

不少網友看到都紛紛大喊，「阿嬤疼孫」、「後面其實有點感人」、「我也要拜託阿嬤了」