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《英雄聯盟》韓國KeSPA盃激戰！中華隊3-2驚險晉級下一輪

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》由韓國電競協會所主辦的 KeSPA 盃自 11 月底開打，除了韓國 10 支戰隊參與之外，中華隊、越南隊也加入這次競爭行列。中華隊雖然首戰旗開得勝，不過接下來卻吞下二連敗陷入不利局面，所幸最後兩場遊戲逐漸找回節奏，以 3-2 戰績成功晉級下一輪賽事。

▼中華隊成功晉級下一輪。（圖／翻攝自Carry） ▲▼中華隊。（圖／翻攝自Carry）

KeSPA 盃時隔三年再度舉辦，同時也是韓國各隊伍磨練新人的好機會，中華隊這次以前 PCS 冠軍隊 PSG 陣容為主體「Azhi、Karsa、Maple、Betty、Woody」參戰，台灣明星中路 Maple 也將在 KeSPA 盃迎來最後一舞。首戰中華隊先擊敗 KDF 有個好的開始，不過接下來卻連續敗給 BRO、DRX 面臨淘汰危機，關鍵時刻中華隊下路站了出來，第四戰對上 KT 比賽 Betty 狂砍 16 殺收下比賽，第五戰面對 FOX 同樣是 Betty 艾希團戰不斷拉扯，搭配中路 Maple 新角安比薩精彩發揮結束遊戲。

這次 KeSPA 盃 A 組戰況相當激烈，戰到最後一刻才確定 4 支晉級隊伍，而且前四名的戰績全部都是 3-2，最後比對了遊戲時間後，中華隊以 A 組第二名之姿晉級到下一輪的賽程。

▲▼中華隊。（圖／翻攝自Carry）

關鍵字：英雄聯盟中華隊

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