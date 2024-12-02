Google Chrome瀏覽器圖標變成動畫！人氣聲優配音製作陣容豪華

記者楊智仁／綜合報導

Google Chrome 是許多人常用的瀏覽器，今年 6 月時官方因為發布一張 Chrome 圖示色碼圖片，被網友們笑稱是一種「生物」，這樣的創意如今真的誕生出一個角色，Google 日本官方將其製作成《加油吧！Chrome》短片動畫，以 Chrome 圖標為主角，介紹瀏覽器功能等內容，製作陣容豪華也請到知名聲優上坂堇來為這個小生物配音。

▼《加油吧！Chrome》短片動畫。（圖／翻攝自Google）

2024 年 6 月，當時 Google 官方推特發佈一條貼文，「Chrome 的圖標，其實有微妙的漸層效果哦」，同時附上一張圖片，用線條標示出圖標的顏色區域，這些線條意外地被大家聯想成一個有手足與觸角的小生物，這樣的創意在用戶間迅速傳播，並誕生名為「Chrome 小生物」的角色，受到廣泛喜愛並延伸出不少二創。

隨著角色高人氣，Google 宣佈將其動畫化並在 10 月募集插畫作品，11 月底發佈第 1 集與第 2 集短片，Google 表示，「半年前這條貼文催生這個角色，大家對『Chrome 小生物』的愛讓動畫終於誕生！」這次製作陣容也相當豪華，包含《航海王：奪寶爭霸戰》大塚隆史、〈神っぽいな〉作者ピノキオピー、《寶可夢 禮賓部》Dwarf Studio 等，《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》主角艾莉聲優「上坂堇」配音。