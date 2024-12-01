《膽大黨》快閃餐廳台北登場　高速婆婆變甜點、日本未曝光立繪等拍

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《膽大黨》將首次與FANFANS CAFÉ攜手推出快閃主題咖啡廳，於2024年11月28日起在台北西門店和台中一中店限時登場。餐廳不僅將動畫角色融入多款創意餐點，還帶來台灣限定、由日本特別繪製的全新立繪與周邊商品。

▼《膽大黨》快閃主題咖啡廳。（圖／官方提供）

日本未曝光！FANFANS CAFÉ首發全新立繪

這次合作的最大亮點為FANFANS CAFÉ首發的全新立繪。這些角色設計由日方繪製，並未在日本公開發表，像是現場的角色立牌、盲抽閃鑽徽章、壓克力鑰匙圈、防水貼紙、壓克力立牌、滿額贈L夾，而角色們手上都拿著不同的食物，風格上也有別於動畫中色彩強烈對比鮮明的普普風，運用活潑的馬卡龍色系呈現，完美展現角色在校園生活的輕鬆氛圍。

沉浸於「膽大黨」世界，拍照打卡不容錯過

現場有小桃、厄卡倫、愛羅、星子、寺仁的1:1角色立牌立牌及場景窗貼，打造馬卡龍色系的繽紛用餐氛圍。在咖啡吧台區可以看到超多不同的幽靈與外星人們像是高速婆婆以及賽博星人等......而入口旁也有經典的劇照牆。台中店主題區重現小桃和厄卡倫搭電車的經典場景，台北店則有校園教室情景，兩位角色還分別穿上不同的造型的服裝，等著粉絲們一同來打卡。

高速婆婆變甜點！幽浮漢堡、高速厄卡倫蛋糕超特色主題餐點報到

本次以角色們形象延伸美食餐點，共推出了四道主餐，四道甜點及六款飲品。主餐推出小桃的「幽靈咖喱飯」、厄卡倫的「幽浮漢堡」、星子的「奶油蛋包飯」、愛羅的「粉紅義大利麵」，甜點部分有「高速厄卡倫蛋糕」、星子的「芒果聖代」、高速婆婆「檸檬起司球」、寺仁的「足球鬆餅」，而每道主餐及甜點都會附上對應角色的角色小卡以及Q板插卡，吃完還能帶回家收藏紀念。

飲品則推出小桃的 「哈蜜瓜蘇打」、厄卡倫的「黑色藍柑橘氣泡飲」、愛羅的「草莓牛奶」、寺仁的「草莓檸檬茶」，以及星子的「芒果四季春奶蓋」與高速婆婆的「印刷奶蓋紅茶」。期間來店消費任一飲品，不僅能獲得角色吸管套，同時會贈送兩種不同風格的角色杯墊乙個（共16款，恕不挑款）。

【膽大黨 X FANFANS CAFÉ 活動資訊】

西門店

活動地點｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓

活動期間｜2024.11.28-2025.01.14

營業時間｜11:00 - 20:30

一中店

活動地點｜台中市北區太平路22號2樓

活動期間｜2024.11.29-2025.01.15

營業時間｜11:00 - 20:30