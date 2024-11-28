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《吉伊卡哇》精緻保溫鋼杯發售　可愛小傢伙陪伴輕鬆咖啡時光

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群小傢伙們的驚人魅力。日本寶島社先前也宣布推出「CHIIKAWA TUMBLER BOOK」保溫杯，讓吉伊卡哇隨時都陪在大家身邊。

▼「CHIIKAWA TUMBLER BOOK」保溫杯。（圖／翻攝自寶島社官網）▲▼吉伊卡哇 ちいかわ。（圖／翻攝自官網）

曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻社會現象，與可愛生物療癒外貌的高度反差掀起熱烈討論，近期各種活動以及周邊商品都是吸引爆滿人潮及粉絲搶購。

▲▼吉伊卡哇 ちいかわ。（圖／翻攝自官網）

日本寶島社這次推出「CHIIKAWA TUMBLER BOOK」保溫杯共有三種款式，分別為吉伊卡哇、小八、兔子烏薩奇的造型，外面以藍色、粉色、黃色為基底，配上可愛小傢伙們並寫上「Coffee Time」看起來休閒又可愛，尺寸為 12.3 × 8.5 cm，容量有 450 mL，真空隔熱的方式帶去超商裝咖啡超實用，此款商品在 11 月 28 日正式發售，詳情可以至官網查詢。

▲▼吉伊卡哇 ちいかわ。（圖／翻攝自官網）▲▼吉伊卡哇 ちいかわ。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：吉伊卡哇

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