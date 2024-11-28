主題曲LiSA獻唱！百億作《我獨自升級 第二季》台灣12月上映

記者楊智仁／綜合報導

《我獨自升級》2025 年 1 月將迎來第二季續作，這部全球觀看次數超過 143 億次的漫畫作品，劇情迎向全新高潮。日前官方也宣布《我獨自升級 Season 2 -Arise from the Shadow-》主題曲將由 LiSA 演唱，最新預告也跟著公開。

《我獨自升級》這部韓國王道熱血漫畫曾經在 2019 年獲得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫畫部門第一名、次年 Piccoma AWARD 2020 年度獲獎作品、同年以 10 星滿分成績成為韓國 KakaoPage 2020 年度網路漫畫第一名。故事敘述有「人類最弱兵器」稱號最低階 E 級獵人成振宇，某次挑戰地下城過程瀕臨死亡之際，突然面前出現神秘的任務視窗，當他按下「接受」後一切都發生翻天覆地的變化，從最弱到最強成振宇開始自己獨自升級之旅。

稍早官方宣布《我獨自升級 Season 2 -Arise from the Shadow-》主題曲「ReawakeR」將由 LiSA 演唱的消息，同時找來韓國團體 Stray Kids 成員 Felix 共同負責，作曲編曲維澤野弘之，影片中除了能看到成振宇帥氣戰鬥場面外，也能搶先聽到主題曲片段。《我獨自升級》預計 12 月 13 日全台威秀獨家上映，劇情除了第一季精彩總集篇外，還將先行上映第二季前兩集。