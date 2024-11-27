《葬送的芙莉蓮》X GU聯名服飾　魔法使vs阿烏拉帽T還原經典

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》可說是上半年人氣最高動畫，千年魔法師尋找生命意義的旅程讓許多粉絲感到回味無窮。先前知名服飾品牌 GU 就推出《葬送的芙莉蓮》相關服飾，簡單又充滿特色的插圖設計，讓粉絲們可以跟著魔法使們一起踏上旅程。

▼GU《葬送的芙莉蓮》服飾。（圖／翻攝自GU日本官網）

這次 GU《葬送的芙莉蓮》服飾推出包含「大學T、帽T、開襟衫、家居服、收納包」等商品，基本上為女裝款式，淺藍色帽 T 搭配最初勇者一行人，回顧當初打倒魔王重要時刻，相約看流星雨的約定；芙莉蓮 vs 阿烏拉白色帽 T 同樣吸晴，標誌性天秤、芙莉蓮夜空中手持魔杖帥氣模樣秒回想起經典場景；大學T 印上芙莉蓮、費倫、修塔爾克，熟悉組合準備和千年魔法使踏上找尋生命意義的旅程、另外還有寫著 FRIEREN 字樣配上美麗花冠的款式。

開襟衫、家居服則是以作品中相當重要蒼月草為基底，讓粉絲馬上想起芙莉蓮與欣梅爾的互動時刻；費倫款式家居服全紫色配上招牌圖案同樣很有特色，另外托特提袋、收納包、襪子也都充滿著《葬送的芙莉蓮》元素，天氣逐漸變冷到來讓魔法使們溫暖粉絲的冬天。此款聯名服飾預計會在 12 月 13 日於日本正式開賣，詳細資訊可至官網查詢。