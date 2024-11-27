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《我內心的糟糕念頭》最新話車速過快！粉絲搶讀官網被塞爆

記者楊智仁／綜合報導

《我內心的糟糕念頭》可說是近年最甜的戀愛番，從動畫放送開始就受到許多粉絲喜愛，第二季於今年 3 月劃下句點，漫畫中小倆口仍繼續穩定發糖，11 月 26 日所釋出最新話更是展現了作品連載至今的最大尺度，並吸引超多讀者湧入甚至一度塞爆官方連載網站。

▼《我內心的糟糕念頭》為近年高人氣戀愛番。（圖／翻攝自ChampionCross推特）▲▼我內心。（圖／翻攝自ChampionCross推特）

《我內心的糟糕念頭》原作累積銷量超過 550 萬卷，故事描述個性陰沉的男主角「市川京太郎」，偶然在圖書館撞見學校第一美少女「山田杏奈」那愛吃零食不為人知一面，青春校園戀愛喜劇就此展開。動畫兩季分別於 2023 年 4 月 / 2024 年 3 月播出，超甜劇情還有可愛的市川及山田，在外國知名動畫投票網站《我內心的糟糕念頭》都是穩居春番霸主第一名，就連劇場版也已經宣布製作確定。

最新 157 話接續上回劇情，市川晚上待在山田家，獨處的兩人戀情直接加溫到最高點，大尺度讓官方連載網站 ChampionCross 一度被塞爆，《我內心的糟糕念頭》甚至登上推特趨勢，但當然畢竟是以「國中生」為主體的作品，這次劇情應該已經到了尺度極限，不過讀者們對這晚還是意猶未盡，也讓《我內心的糟糕念頭》吸引更多討論。

▲▼我內心。（圖／翻攝自ChampionCross推特）

關鍵字：我內心的糟糕念頭

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