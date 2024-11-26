《你的名字》真人版頻換導演　前任嘆：寫出的劇本根本無法拍攝

記者楊智仁／綜合報導

還記得 2016 年影爆熱潮的電影《你的名字》嗎，由日本知名動畫導演新海誠編劇與執導，該片推出後連霸票房冠軍，日本與海外地區票房總和達 3.8 億美元，成為新海誠執導生涯中最高票房作品。在《你的名字》播畢後，馬上傳出要拍攝真人電影消息，然而過去許多年不僅進展緩慢，甚至連導演都換了好幾次。

▼《你的名字》頻更換導演。（圖／翻攝自@kiminona_movie推特）

曾經擔任《你的名字》真人版電影執導的其中一位前任韓裔導演鄭李爍，先前接受外媒雜誌訪談時，公開透露自己為何決定退出這部電影製作的原因，儘管他本身是原作的粉絲，這部被認為是最出色動畫電影之一的作品，卻讓他在改編時遇到重重困難。鄭於 2020 年簽約執導這部真人電影，他坦言，「我很喜歡這部動畫電影，但沒想到要把一部日本動畫改編成適合美國觀眾的版本會這麼困難，這正是東寶當時為我們設定的目標，但這真的太難了。」

正如鄭導演在訪談中透露的那樣，真人版《你的名字。》最終未能成形，並非因為努力不夠，「疫情期間，我花了數月時間在這個劇本上，但最終我發現，我寫出來的東西根本無法拍攝。」於是，鄭決定放棄這個項目，轉而專注於其他事業。他也祝福新導演接下來一切順利。