《寶可夢》陪你睡覺！木木梟小夜燈可愛發售、捏捏切換不同燈光

記者楊智仁／綜合報導

風靡全球的《寶可夢》至今推出無數系列作品，包含遊戲、動畫還有可愛周邊商品，就連手機應用程式都有《Pokemon GO》、《Pokémon Sleep》、《Pokémon TCG》讓寶可夢們無時無刻陪伴在大家的身旁。先前日本 TAKARA TOMY 更以高人氣的「木木梟」為主題帶來「木木梟房間小夜燈」。

▼「木木梟房間小夜燈」。（圖／翻攝自TAKARA TOMY官網）

木木梟是草屬性／飛行屬性寶可夢，為阿羅拉地區和洗翠地區最初的夥伴之一，橢圓外型面部呈白色，全身披著褐色的羽毛，圓滾滾的看起來非常可愛甚至捨不得讓它進化，動畫中與小智互動更讓人印象深刻。日本知名品牌 TAKARA TOMY 過去就曾推出「波加曼房間小夜燈」並且受到歡迎，乘著熱潮繼續在 11 月 23 日帶來「木木梟房間小夜燈」。

「木木梟房間小夜燈」分為「燈光模式」和「捏捏模式」：燈光模式下，每次捏捏木木梟都能切換不同燈光效果，共有三種亮度模式，連續亮燈可持續 30 分鐘；捏捏模式下，每次捏捏木木梟燈光會根據手勢改變，鬆開手後燈光會熄滅，如果一段時間沒有捏，寶可夢還會閃爍提醒「快來捏我吧！」療癒又可愛的「木木梟小夜燈」，讓夜晚更加溫馨。