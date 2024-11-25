防止黃牛！傳任天堂初期將準備700萬台Switch 2解決供需問題

記者楊智仁／綜合報導

自從 2017 年任天堂旗下遊戲機 Switch 推出後，已經進入上市第 8 年，許多人都在關注 Switch 後繼機型（暫名 Switch 2）何時問世。根據外媒報導，目前傳言指出任天堂「Switch 2」首批產量目標約為 700 萬台，任天堂希望避免供不應求的局面。

▼大家都在期待 Switch 2 何時上市。（圖／CFP）

Switch 於 2017 年 3 月上市現在已經進入市場上第 8 年。今年 7 月它超越紅白機（Famicom），成為任天堂歷史上壽命最長的主機，且尚未被取代，關於 Switch 2 的消息也受到關注。今年 11 月初官方確定後繼機種將支援「向下相容」，以 Nintendo Account 為基礎的 Nintendo Switch Online 服務，也會繼續沿用於 Switch 2 上，如今有更多相關消息也跟著傳出。

外媒根據來自 Famiboards 最新傳言，任天堂已確定 Switch 2 首批產量目標，希望達到「2017 年 3 月發售量的約 2.5 倍」。回顧 2017 年 3 月，Switch 上市首月銷量為 274 萬台。基於此數據，若目標達成，Switch 2 首發出貨量將接近 685 萬台。大多數熱門主機在上市初期需求通常超過供應量，導致消費者不得不轉向黃牛市場，為解決此問題，任天堂似乎正在準備這一「驚人」700 萬台出貨目標，當然更多詳細資訊則要等待官方公布。