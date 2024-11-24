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《Re:從零開始的異世界生活》將進決戰高潮　下半季再等兩個月

記者楊智仁／綜合報導

本季秋番眾多大作中《Re:從零開始的異世界生活》第三季絕對是大家矚目的焦點，本周第 8 話播畢後「襲擊篇」正式告一段落，官方也隨之釋出「反擊篇」的主視覺圖，接下來集數預定在 2025 年 2 月正式開播。

▼《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」。（圖／@Rezero_official推特）▲▼re0。（圖／翻攝自推特）

《Re:從零開始的異世界生活》第三季上演的是魔女教在水門都市所引爆的大規模衝突，除了戰鬥場面精采之外，文戲一直都是《Re0》的強項，上周第七集振奮人心演講體現出主角的成長，本周所放送第 8 話則承先啟後交代戰略部署，針對魔女教的「反擊」即將展開，後續包含「劍鬼戀歌」、「最強 vs 最強」令觀眾迫不急待想看到接下來的發展。

▲▼re0。（圖／翻攝自推特）

《Re：從零開始的異世界生活 第三季》「襲擊篇」目前已經告一段落，這段期間 11 月 27 日至 2025 年 1 月 29 日間會再次重播第三季動畫前段的故事，緊接著最高潮的「反擊篇」會在 2025 年 2 月 5 日起播出，官方所釋出主視覺圖可以看到愛蜜莉雅身穿禮服與昴並肩出擊，各戰場激烈死鬥一觸即發...。伴隨著第三季的熱潮，官方也宣布從 11 月 22 日（五）～12 月 22 日（日）於日本 10 處合作店家實施動畫《Re：從零開始的異世界生活》桑拿合作，詳情可參官網

▲▼re0。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：Re:從零開始的異世界生活

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