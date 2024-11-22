T1 Ceo曝「不滿Zeus經紀人」　回應官網照片秒消失原因

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》T1 與上路選手Zeus因為合約糾紛，成為近年韓國電競戰隊鬧最大的事件，對此，T1 CEO Joseph Patrick Marsh在事發時曾向粉絲舉辦AMA（Ask Me Anything），在近日公佈完整問答，同時強調「這是最後一次談論Zeus的問題」，內容指出Zeus經紀人在協商過程中「沒給出任何空間」，原本以為快要達成共識，卻在FA第一天突然轉變態度決定簽約HLE。對此，Zeus所屬經紀公司The Play也針對這份聲明作出回應，指稱完全不是事實，內容都經過誇大，將會作出相關回應。

▼Zeus轉會期引起巨大風波，T1執行長針對粉絲提問進行回答，指稱Zeus經紀公司完全沒給任何空間協商。（資料照／蘇晟彥攝）



Joseph 在 AMA中表示，針對20億、40億這些報價，T1都沒有辦法回答最後簽約的金額，但Zeus的經紀人一直未針對T1給出的金額給予反饋，也無法透露詳細T1給出的合約細節，但能保證都是給予每位選手最高的薪資，也已經做出最大努力，且當Zeus經紀人到T1會談時，完全沒針對價錢給出反饋，僅提出「沒什麼好說的」，甚至額外提供討論空間，但對方完全沒有任何回應，甚至說HLE給了一個「時間」要求Zeus回覆，但T1與HLE確認此事，並沒有設下任何時間點。

對此，T1表示所有的不滿都來自於Zeus經紀人在協商中缺乏反饋、也不將其公開透明，在FA第一天時，T1覺得已經會要協商好了，就突然收到已經跟HLE簽約。但Joseph表示，對於T1來說，Zeus的離隊不是「請放他自由」，最終選手選擇去留都是自己的意願，雖然難過，但T1認為自己提供的待遇已經是全球最適合《英雄聯盟》選手的環境，雖然難過，但祝福Zeus未來一切順利。而針對Zeus的照片迅速被撤下，官方也回答在HLE簽約完成後，T1就不再擁有Zeus的肖像權，因此才會進行撤除。