《寶可夢 朱／紫》刷新系列日本最高銷量　打破初代高懸28年紀錄

記者楊智仁／綜合報導

風靡全球的《寶可夢》系列作品《寶可夢 朱／紫》於 2022 年 11 月 18 日上市，遊戲採用系列首見開放世界玩法吸引訓練家們搶完，日前 The Pokémon Company 也宣布，截至 11 月 18 日，《寶可夢 朱／紫》日本突破 830 萬套銷量，刷新系列國內最高銷量紀錄。

▼《寶可夢 朱／紫》刷新日本銷量。（圖／翻攝自寶可夢）

在此之前《寶可夢 紅／綠》是《寶可夢》系列日本銷量最高的作品，此次銷量紀錄更新，是該系列 28 年歷史上首次達成的重大成就。1996 年發售的《寶可夢 紅／綠》為系列起點之作。玩家在遊戲中遇見寶可夢、將其收服成為夥伴、進行對戰、培育以及交換等一系列經典玩法，正是從這部作品開始延續至今。由於《寶可夢 紅》和《寶可夢 綠》中部分寶可夢的出現率不同，玩家為了完成寶可夢圖鑑，會與其他玩家進行寶可夢的交換，這也成為當時一大特色。

《寶可夢 朱／紫》屬於系列第九世代，延續作品基本玩法，玩家透過捕捉或交換以獲得寶可夢，一同探索帕底亞地區、與其他訓練家進行對戰，與以往不同的是，本作玩家可以自主選擇是否與路上 NPC 訓練家對戰。《寶可夢 朱／紫》地圖為開放式世界，包括城鎮和廣闊的自然景觀，此外遊戲中共新增 110 種新的寶可夢，包括三種新的初始寶可夢「新葉喵」、「呆火鱷」、「潤水鴨」，該作大型 DLC《零之秘寶》則於 2023 年 2 月 28 日推出。