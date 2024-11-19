《醜男真戰士》確定改編電視動畫！網友狂tag朋友：你穿越也不講

記者蘇晟彥／綜合報導

原作小說由弘松涼創作、上月ヲサム繪製漫畫版的《醜男真戰士》（ブサメンガチファイター），18日宣佈將改編成電視動畫，作為異世界番的「異類」，官方在宣布聲優陣容、製作團隊後就立刻吸引粉絲關注，讓不少網友紛紛tag朋友直喊，「你怎麼穿越到異世界也不跟我說一下！」

▼《醜男真戰士》確定將改編成電視動畫。



《醜男真戰士》以異世界冒險為主題，講述一名宅男青年吉岡繁的奇幻之旅。吉岡曾是一名業務員，因誤會被指為色狼而失去工作和容身之地，最終選擇繭居生活。某日，他嘗試了前往異世界的方法，並在異世界中獲得了極端不利的「設定」條件：「容貌-255」、「接觸女性會導致 HP 大幅下降」以及「發生親密接觸會身體四分五裂」等等。然而，這些限制成為了吉岡繁在異世界中成長和變強的動力，使他化身為「宇宙無敵最強的醜男」，展開一場搞笑又熱血的冒險之旅。

對此，官方宣佈主角吉岡繁將由實力派聲優諏訪部順一擔任。諏訪部順一表示，這部作品蘊含了幽默和感人的元素，非常期待詮釋這位具有多重層次的角色。而動畫製作由曾參與《無職轉生》的 EGGFIRM 擔任製作統籌，並由 WHITE FOX 動畫工作室負責，該團隊以《Re：從零開始的異世界生活》和《請問您今天要來點兔子嗎？》等作品著稱，期待以高品質呈現異世界的奇妙冒險。