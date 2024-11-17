原創大賞《漫想紛呈》發表會落幕　臺灣本土漫畫現魅力

記者楊智仁／綜合報導

11月2日及3日在台北「Petit Fancy亞洲動漫創作展」隆重登場的2024年開拓極短篇原創大賞《漫想紛呈》創作發表會與主題作品畫展，吸引了眾多漫畫、插畫愛好者前來參觀。這次活動展出多位入選創作者的精彩作品，展現臺灣本土漫畫插畫創作的獨特魅力。入選作品目前已於線上平台上架，讀者可以隨時隨地欣賞這些優秀作品，並感受創作者們的無限創意。

本次主題作品畫展匯集《漫想紛呈》入選作品，吸引參觀者駐足，細品其間的創意與多樣風格，既有清新的小品故事，也有充滿奇幻元素的異世界冒險，每一部作品都以四頁短篇漫畫的精煉形式呈現出完整故事架構，讓參觀者近距離感受到畫作中的情感流動，亦可從細膩的細節描繪到大膽的色彩運用，感受台灣創作者的深厚實力。透過現場展示，這些極富創造力的作品不僅能激發觀眾的想像，也傳遞了台灣漫畫創作者對夢想與故事的熱愛。活動現場，入選創作者也親臨發表會，分享各自的創作歷程與靈感，帶領參觀者深入探索作品背後的故事。

為了讓更多讀者欣賞到這些精采的作品，2024年《漫想紛呈》入選作品已正式於線上平台刊載，不僅能夠讓讀者們隨時隨地進入故事的世界，更能夠增加入選作品曝光機會，使更多讀者能接觸到台灣原創漫畫和插畫作品的多元風貌。喜愛漫畫插畫的朋友可以前往線上平台觀看本次刊載的作品，探索每位創作者獨具特色的創作風格與故事深度。

2024年《漫想紛呈》創作輯經過數月精心籌備，即將出版實體書籍，合輯匯集本年度入選的多元作品，除了四頁「極短篇」漫畫外，還收錄了創意插畫，從封面設計到內頁編排都經過悉心打磨，創作輯的推出不僅僅是對創作者辛勞的肯定，更是對台灣漫畫市場的一次深耕與發展。

展望2025年，開拓極短篇原創大賞《漫想紛呈》創作輯即將開啟新一年度的徵選計劃。本次徵選計劃將持續鼓勵創作者們創作極短篇作品，為台灣本土漫畫插畫領域注入新鮮的創作能量。無論是新銳或是資深創作者，均可透過徵選活動展示自身風采，並有機會獲得創作輯出版。