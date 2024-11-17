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「膽大黨、Re0」秋番兩強權獻神回！感人親情、勇氣喊話粉絲落淚

記者楊智仁／綜合報導

本季秋番眾多大作中，《Re:從零開始的異世界生活》第三季、《膽大黨》絕對是動漫迷們最矚目的焦點，而這兩部強權也紛紛在本周帶來神回，《膽大黨》感人的親情故事、《Re0》帥氣的精神喊話讓不少觀眾紛紛落下眼淚。

▼「Re0、膽大黨」獻神回。（圖／翻攝自木棉花）▲▼re、膽大黨。（圖／翻攝自木棉花）

本周最新一集《膽大黨》神級分鏡，完美呈現粉絲公認最感人的故事橋段，細膩地刻畫身為父母的日常生活，雖然養育孩子很辛苦，但每次回家看到孩子笑容的那一刻，所有疲憊都值得了。這段情節不只讓當父母的觀眾看得心有戚戚焉，也讓在單親家庭長大的觀眾看得淚流滿面，紛紛表示「好想馬上回家抱抱家人」。動畫製作團隊絕妙地搭配分鏡和配樂，將感動推到最高點，完全展現出導演用心。

▲▼re、膽大黨。（圖／翻攝自木棉花）

緊接著是《Re:從零開始的異世界生活》，第三季上演的是魔女教在水門都市所引爆的大規模衝突，除了戰鬥場面精采之外，文戲一直都是《Re0》的強項，本集儘管都沒有打鬥場面，劇情一步步推展將重責大任放到菜月昴身上，成為英雄的人不一定要很強大，需要的是扛起責任之勇氣，無論多麼緊張和恐懼，昴選擇站了出來，讓許多從第一季就跟著追番的粉絲又一次感受到主角成長，動畫聲優和配樂也是近乎完美，感人喊話順利把劇情帶入最高潮。

▲▼re、膽大黨。（圖／翻攝自木棉花）

關鍵字：膽大黨Re:從零開始的異世界生活

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