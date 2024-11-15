《我推》完結遭轟「比咒術還爛」　35萬YTR怒噴：星野愛根本毒親

記者蘇晟彥／綜合報導

2024被譽為「完結年」，像是《我的英雄學院》、《咒術迴戰》、《青春豬頭少年》等都邁入完結，其中赤阪明老師所譜出的〈我推的孩子〉也在近期撒花完結，儘管事情就知道「可能會爛尾」，但實際結局出爐讓不少人怒喊「根本可以跟咒術迴戰爭年度第一爛寶座」，更讓擁有35萬訂閱的動漫系YTR SHINN在臉書上怒噴，「星野愛根本就毒親（註一）」

註一：毒親；詞語源自日本，是指對孩子有害的家長。

×以下可能牽扯到部分劇情雷，介意者請勿往下看×

▼〈我推的孩子〉結局讓不少人怒噴根本就是超爛爛尾、推我的孩子。



SHINN在個人臉書公開貼文就直接點題，「我推的孩子走到這部田地，老實說不是很意外」，他表示作品一開始就很硬要的過度美化一個說謊成性的女主角，好像只要長得可愛 做啥都會被原諒，並直指「星野愛實際上就是個毒親」。他也在留言表示，「星野愛在東京一個月只有20萬（台幣約4.5），養活自己都不夠，還生雙胞胎」。

他強調，〈我推的孩子〉從一開始就各種避重就輕，以近乎硬要且不講道理的方式合理化社會新聞主角，這種設定不翻車才奇怪，而且如果給小朋友看，要是真的學了星野愛的價值觀，完全就是在製造社會問題，根本笑不出來！

對此，〈我推的孩子〉在結局前的鋪陳其實就讓不少粉絲失望，並直言赤阪明就是「開高走低」的最佳典範，從〈輝夜姬〉到現在，都是前期精彩後期智商炸裂，像是阿奎亞上演「推我的孩子」然後咕嚕咕嚕，又或著是後期大頭目出現的篇幅很短，只好隨便畫編，讓不少動漫系的YouTuber都做了各類影片怒噴，且作者在完結後立即宣布即將開新連載，更讓粉絲怒喊，「以後不看你作品」

ㄒ▼Shinn在個人臉書直言「星野愛根本就毒親」。（圖／翻攝自Shinn Lee臉書）

