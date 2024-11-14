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「Pokémon GO City Safari」首登香港！特殊寶可夢、活動一次看

記者楊智仁／綜合報導

「Pokémon GO City Safari」即將在當地時間2024年12月7日～12月8日在香港舉辦，不論是香港的本地居民，還是首次到訪的旅客，「Pokémon GO City Safari」會以全新方式──從歷史古蹟到本地名勝，帶訓練家們遊覽整座城市。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

【如何和「戴著狩獵帽的伊布」探索香港】

不知道從哪裡開始旅程的話，「伊布探索」限時調查能帶你探索整座城市，開啟一段令人興奮的旅程，走訪名勝、地標、甚至是當地人的私房景點。6個主題區域，每造訪1個地點都可以獲得1次機會，與擁有香港紀念背卡的「戴著狩獵帽的伊布」相遇，並從中發現香港不一樣的多元面貌！

・沙田 - Sha Tin
・九龍城 - Kowloon City
・尖沙咀 - Tsim Sha Tsui
・港島 - Hong Kong Island
・長洲 - Cheung Chau
・昂坪 - Ngong Ping

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

【特別的寶可夢將在活動期間於香港各處出沒】

訓練家將有機會與特殊的坐騎寶可夢「坐騎小羊」相遇！「坐騎小羊」目前只會在「Pokémon GO City Safari」2024年的活動內出現，在Campfire上的互動式活動地圖預先查看活動地點，提早規劃好路徑、把握探險的每一刻。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

【「皮卡丘、伊布」遮陽帽發放】

戴上皮卡丘和伊布的遮陽帽，為探索香港之旅增添色彩。除了遮陽帽，還有其他更多的小贈品等著你。地點：尖沙咀文化中心露天廣場 A & B 區 - Culture Centre，將按照先到先得的原則分送，送完為止。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

【在維多利亞港與社群大使見面】

現場將設置Community Hub，與來自各地的社群大使見面，告訴我們你從哪裡來到這裡，並在拍照區盡覽香港風光，為旅程留下深刻印象。地點：尖沙咀文化中心露天廣場 C 區 - Culture Centre。

▲▼寶可夢。（圖／廠商提供）

【「Pokémon GO City Safari 香港」活動】

日期：12/8（六）~12/9（日）
時間：10:00~18:00
官網：Pokémon GO City Safari 

關鍵字：Pokémon GO City Safari寶可夢

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