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《SAKAMOTO DAYS坂本日常》兩季度明年開播！發福店長竟是傳說殺手

記者楊智仁／綜合報導

《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》（日語：SAKAMOTO DAYS）是日本漫畫家鈴木祐斗創作的少年漫畫，自《週刊少年Jump》2020 年開始連載，發行量已突破 500 萬冊，日前官方也確定改編動畫會在明年 1 月開播，並釋出最新主視覺。

《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》故事描述，在悠閒小鎮開設商店的發福男子「坂本太郎」，遇見真命天女前的身分竟是隱退數年的傳奇殺手，某天昔日搭檔兼小弟阿新捎來消息，有人在殺手界重金懸賞要坂本太郎的命，從那一刻起，平靜的生活一去不復返，坂本太郎為了保衛家人和美好的日常生活，坂本帶領小弟和許多新、舊朋友，抵抗接連來襲的敵人，卻慢慢發現幕後黑手似乎沒那麼簡單…。

《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》圍繞著身為前殺手的店長坂本太郎，各種日常及暗殺事件讓漫畫擁有高人氣，日前官方宣布作品動畫化，預計 2025 年 1 月 11 日起開始播出，作品將推出兩季度，第二季度預計 7 月開播，動畫由 TMS Entertainment 擔綱製作，主角「坂本太郎」交給杉田智負責配音，片頭曲是由 Vaundy 創作的「走れSAKAMOTO」，Vaundy 是原作的忠實粉絲並表示，「希望大家在這首歌中能感受到主角坂本那的壓倒性強大。」

關鍵字：SAKAMOTO DAYS 坂本日常

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