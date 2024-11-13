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日環球影城新園區「咚奇剛王國」12月開幕！乘礦車飛越斷裂軌道

記者楊智仁／綜合報導

日本大阪環球影城不僅有許多內容豐富的園區，官方更時常和知名動漫 IP 合作，增添更多新內容。如今環球影城內的高人氣主題樂園「超級任天堂世界」新園區「咚奇剛國度」即將在 12 月正式登場，各種新活動設施帶領粉絲置身於咚奇剛世界之中。

▼「咚奇剛國度」即將在 12 月正式登場。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網） ▲▼環球影城。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）

日本大阪環球影城「咚奇剛國度」確定會在 12 月 11 日開幕，預計會讓任天堂世界擴大 1.7 倍，日前官方也公開最新宣傳影片介紹園區內的設施，穿越連接「超級瑪利歐樂園」的隧道進入「咚奇剛國度」，遊客將進入一片翠綠茂密的異次元空間。在這裡可以乘坐礦車豪邁地穿越礦山，挑戰各種身體活動，展開充滿野性的冒險之旅。

▲▼環球影城。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）▲▼環球影城。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）

區域內主要遊樂設施包含最新的「咚奇剛的瘋狂礦車」，介紹影片中首次公開了黃金神殿內部場景，入口處有「猴神」的雕像，還有似曾相識的壁畫等充滿神秘氣息，礦車從桶狀大砲中發射，飛入無法預測叢林之中，為了保護金香蕉受到襲擊，在叢林中狂奔，即使遇到斷裂軌道也能飛躍過去，體驗豪邁刺激感，冒險過程與主園區一樣會與手機 App 連動，同時還會推出專屬強化手環提升體驗。

▲▼環球影城。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）▲▼環球影城。（圖／翻攝自任天堂、環球影城官網）

關鍵字：環球影城

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