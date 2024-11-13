日本首辦「動畫師技能檢定」考試！學生、家庭主婦破300人報名

記者楊智仁／綜合報導

由一般社團法人日本動畫電影文化聯盟（以下簡稱「NAFCA」）主辦的「動畫師技能檢定 ( アニ検 )」考試於 2024 年 11 月 9 日在東京、大阪、名古屋、福岡和新潟的全國 5 個城市的 6 個考場順利結束，並獲得了熱烈反響。此次為第一屆檢定，共吸引了約 350 人到場參加，下一屆檢定預計將於 2025 年 6 月舉行。

▼日本舉辦動畫檢定。（圖／翻攝自アニ検 官網）

動畫師技能檢定旨在解決日益嚴重的動畫業界人才短缺問題，目的是讓考生在進入業界之前具備現場所需的知識和技能，並提升社會對動畫師這一職業的認知度和理解。此次參加檢定的考生年齡介於 16 歲至 61 歲之間，約有 350 人參加，參加者包括有志於成為動畫師的高二學生、即將於春季入職成為動畫師的大學生，以及想實現年輕時夢想 40 多歲主婦等，跨越不同年齡層，這也顯示出全國範圍內對測量動畫師技能的檢定需求之大。目前據稱現役專業動畫師約有 5,200 人，因此本次初次檢定就吸引了多達 350 人參加，具有相當大的意義。

為了實施這次檢定，NAFCA 特別編寫了官方教科書《アニ検 官方教材 トレス・タップ割り6級・5級編》，該書 2023 年 9 月 16 日發售，不到一周便決定再版，目前累計銷售量已達約 4,000 冊，成為罕見暢銷教材。NAFCA今後計劃持續推出更高階的級別，以及素材組合檢定，並將製作更多相應的檢定內容及學習教科書。