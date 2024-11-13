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歐美主機供應充足　PS5 Pro黃牛低於原價出售...未放棄光碟機

記者楊智仁／綜合報導

PS5 Pro 上周 11 月 7 日正式在全球推出，台灣市場上仍是供不應求的情況，甚至出現以黃牛價的方式販售現象。儘管性能大幅提升，但其高昂售價並非全球市場都買單，像是 eBay 英國站上已經有許多賣家以低於原價出售定價 700 英鎊 ( 約 29100 台幣 ) 的主機。

▼PS5 Pro 於上周上市。（圖／翻攝自 PlayStation）▲▼PS5 Pro 於本周上市。（圖／翻攝自 PlayStation）

外媒 VGC 指出，有些賣家以「立即購買」的方式出售主機，價格在 680 到 700 英鎊之間，其他國家情況也類似，包括日本，日媒報導，上市後一段時間後有些商店並不需要預訂 PS5 Pro 便可直接購買。而在日本二手交易平台 Mercari 上，有賣家以高於售價大約 1 到 2 萬日圓的價格出售主機，但因為 Mercari 平台會抽取 10% 佣金，加上運費考量，這導致許多轉售者僅能達到收支平衡，甚至可能虧損，對於初期就開始大量屯貨的黃牛來說，這次 PS5 Pro 並沒有出現像 2020 年 PS5 那樣瘋搶的情況。

雖然 PS5 Pro 主機對有需求的消費者而言大致上是能夠買到的，但黃牛並未完全放棄 PS5 Pro，真正供應短缺且被炒價的商品是單獨出售的外接光碟機。這款光碟機歐美建議售價為 79.99 / 99.99 英鎊 ( 3200 - 4100 台幣 )，但目前在各大零售商處已售罄，因此 eBay 英國站的賣家將其標價在 150 到 250 英鎊 ( 6200 - 13000 台幣 ) 之間進行銷售。

關鍵字：PS5 Pro

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