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SQUARE ENIX嘉年華怪物現身三創！闖關獲《勇者鬥惡龍》贈品

記者楊智仁／綜合報導

為慶祝《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》將於 11月 14 日正式發售，萬代南夢宮娛樂將於11月16至17日於三創生活園區1樓戶外廣場舉行SQUARE ENIX秋季嘉年華。現場除設有《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》、《奇異人生：雙重曝光》、《復活邪神2 七英雄的復仇》、《聖劍傳說 Visions of Mana》四款遊戲體驗區外，亦設置SQUARE ENIX超人氣IP《勇者鬥惡龍》趣味關卡、及史萊姆大型裝置物、闖關體驗活動，讓玩家在現場盡情享受勇者鬥惡龍冒險世界。

▲▼勇者鬥惡龍。（圖／萬代提供）

史萊姆降臨三創生活園區1F戶外廣場 趣味闖關獲取獎勵

現場可以體驗以遊戲中的經典怪物、場景及角色等元素打造的趣味活動關卡，並搭配大型史萊姆重現經典戰鬥畫面，彷彿令人身如其境的冒險世界。有趣的互動遊戲以及超豐厚的活動獎勵，搭配超真實的打卡場景即將登場。

▲▼勇者鬥惡龍。（圖／萬代提供）

瞄準怪物吧！《勇者鬥惡龍》怪物戰鬥賓果

以投球九宮格為構想，怪物們於關卡中現身，挑戰者只要投擲手中的球擊中怪物並串連成線，即可通過關卡。

成為神射手！獲取隱藏小禮物！《勇者鬥惡龍》怪物射靶

怪物們出沒三創生活園區1樓戶外廣場，關卡中，挑戰者將持有三枚箭矢的弓箭，只要射中現場的怪物看板即可得到點數。擊中不同種類的怪物將獲得不同點數，達到指定點數將有機會獲得更多夾娃娃機的抽獎機會。

順利通過關卡 特別限定好禮帶回家

只要從下列任務中完成任意三項，將有機會前往夾娃娃機親自捕捉各種《勇者鬥惡龍》周邊；若成功完成六項體驗，更可以將《勇者鬥惡龍》限量折疊椅帶回家。此外於活動期間內購入《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》實體版，於現場出示發票，將可以獲得會場限定《勇者鬥惡龍》羅德傳奇造型腕墊。

▲▼勇者鬥惡龍。（圖／萬代提供）▲▼勇者鬥惡龍。（圖／萬代提供）

【SQUARE ENIX秋季嘉年華】

活動日期：2024年11月16日（六）~ 2024年11月17日（日）
活動時間：每日11：00～20：00（17日將提早於19：00結束。）
活動地點：三創生活園區1樓戶外廣場 

關鍵字：SQUARE ENIX勇者鬥惡龍

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