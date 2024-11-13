《吉伊卡哇》咖啡廳迷你模型！吉伊卡哇蛋包飯、小八貓漢堡超萌登場

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群小傢伙們的驚人魅力。先前官方網路商店也發表「《吉伊卡哇》咖啡廳迷你模型收藏組」多種款式即將在 2025 年可愛登場。

▼《吉伊卡哇》咖啡廳迷你模型收藏組。（圖／翻攝自chiikawamarket）

曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差掀起熱烈討論，近期各種活動以及周邊商品都是吸引爆滿人潮及粉絲搶購。

這次的「《吉伊卡哇》咖啡廳迷你模型收藏組」一共推出 8 種款式，每款模型高度約 5.5 公分，結合咖啡廳餐點元素配上小傢伙們更加閃閃動人，除了餐點和可愛的角色完美還原之外，像是托盤、筷子之類的細節也毫不馬虎，收藏組內可以看到「吉伊卡哇蛋包飯」、「小八貓米漢堡」、「兔兔咖哩飯」、「吉伊卡哇鬆餅」等等，這次收藏組目前預購當中，單盒採盲盒隨機封入，消費者無法挑選款式，接下來預計會在 2025 年 4 月發售。