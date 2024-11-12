《鬥陣特攻2》6v6「經典回歸」　玩家哀喊：繞了一大圈阿

記者蘇晟彥／綜合報導

《鬥陣特攻》在2016年推出後，歷經8年演進，因為6v6造成「戰術僵化」，因此在2022年進行改版推出《鬥陣特攻2》，並改以5v5的方式進行，但萬萬沒想到，在2024年11月，官方宣布「6v6」將再度回歸，包含經典地圖（花村、國王大道等）都將限時回歸，讓玩家夢回2016年。

官方宣布，在 11月 13日將推出《鬥陣特攻2》6v6「經典模式」，限時3週回歸，將重回 2016 年 5 月發布的原始 1.0 版本，在這個版本中將可以使用21位英雄、12張地圖，同時不限定使用角色，因此「6托比昂」奇景將會再次出現。在這個版本可以使用的英雄包含卡西迪、源氏、法拉、死神、士兵76、閃光、壁壘機兵、半藏、炸彈鼠、小美、托比昂、奪命女、D.Va、萊茵哈特、攔路豬、溫斯頓、札莉雅、路西歐、慈悲、辛梅塔及禪亞塔。

對此，官方表示《鬥陣特攻：經典》並不是常規計畫，目的是在提供玩家懷舊體驗的限時活動，這跟未來賽季要進行的6v6將會是不同的內容，但會藉此來收集玩家對這樣模式的反饋；此外，由於是「經典」，在2代推出的造型將無法進行使用，同時也預告會依據玩家的反饋，未來是否會「再次回歸」也不一定。