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真實《我推的孩子》！日20歲偶像是單親媽、Cos小愛甜曬兩孩子

記者楊智仁／綜合報導

去年日本女偶像「藤咲凪」於節目中自爆，正以單親媽媽身分養育著兩個小孩，此話一出讓不少粉絲感到震驚，再加上當時正值《我推的孩子》動畫首季播出熱潮，許多人馬上想到作品最一開始的劇情。日前在藤咲凪社群上，她也曬出與兩名孩子在拍攝現場互動照片，看起來相當溫馨。

▼藤咲凪經歷讓大家想到「我推」。（圖／@fujisakinagi、@anime_oshinoko推特）▲▼藤咲凪經歷讓大家想到「我推」。（圖／@fujisakinagi、@anime_oshinoko推特）

高人氣動畫《我推的孩子》，故事首集講述育有兩個孩子的人氣偶像「小愛」，隱藏這件事並在演藝圈繼續奮鬥。而去年日本「最終未來少女」成員「藤咲凪」突然於節目上表示自己育有 3 歲和 1 歲女兒，並播出揹著女兒煮飯、哄兩個孩子睡覺的育兒模樣，當時這個消息也登上推特熱搜，許多人紛紛表示根本是《我推的孩子》真人版。

▲▼藤咲凪經歷讓大家想到「我推」。（圖／@fujisakinagi、@anime_oshinoko推特）

藤咲凪過去曾因為長相太精緻被懷疑是 AI 面孔，日前她釋出可愛 Cosplay 照，扮演對象正是《我推的孩子》裡面的無敵偶像「星野愛」，照片中也能看到藤咲凪揹著兩個孩子在拍攝現場溫馨互動場面。如今藤咲凪是 25 歲，不過根據孩子年齡推算，應該 20 歲左右就生下第一個孩子，不僅要陪伴家中寶貝還要兼顧演藝圈事業可說是相當不容易，網友們也紛紛給予鼓勵，期待之後能看到親子一起上節目畫面。

關鍵字：我推的孩子

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