《英雄聯盟》2025賽制大改5大須知　《聯盟戰棋》奧術版本降臨

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著《英雄聯盟》2024世界大賽落幕，2025年的全新賽制、全新「五大賽區」也即將展開，包含全新的「LTA（南北美合併）、 LCP（台港澳、越南、大洋洲及日本）」對此，在賽事部分最重要的即為明年將改為3場國際賽，分別在首爾、加拿大及中國舉辦，同時「無懼選角」也將正式加入賽制。

• 最新全球賽事：初陣對抗事

• 隆重介紹「無懼選角」

• 2025季中邀請賽

• 2025世界大賽將前往成都

• 地區聯賽最新消息

隨著2024世界大賽劃下精彩句點，讓我們開始展望2025賽事新動態。在《英雄聯盟》的電競世界中，這一年將充滿成長與轉型，大量的變化將創造競爭激烈的格局。

隆重介紹「初陣對抗賽」

我們知道粉絲們期待第三個全球賽事一段時間了，很高興能向各位介紹全新年度電競賽事：初陣對抗賽。「初陣對抗賽」的目標是刺激賽區競爭並測試創新玩法。我們將邀請世界各地的隊伍在賽季初展開對抗，為接下來的賽季內容定下基調。本賽事將於2025年3月10日到16日在韓國首爾的LoL Park舉行，於第一季賽結束後進行

無懼選角：策略新時代

備受期待的「無懼選角」即將在第一季賽於所有地區推出，並將在「初陣對抗賽」中成為矚目焦點。大膽的全新賽制將挑戰各隊的策略極限，為每一場系列賽增添了複雜性。選用某位英雄後，兩隊在該系列賽的剩餘場次均無法使用該英雄。這代表每一局將增加10名額外的「無懼禁用」英雄。選用／禁用階段標準的10個禁用名額仍保持不變。因此，每個選擇都至關重要，即使到了第五局也無法重複選角。此賽制鼓勵隊伍端出大膽的策略，也能迫使隊伍迅速適應不斷變化的英雄池，讓比賽變得更加緊張、更難預測。準備迎接《英雄聯盟》電競中最刺激和最變化多端的賽事體驗吧！

MSI 2025：重返加拿大

明年六月底開始，隨著第二季賽結束後，MSI季中邀請賽將前進加拿大，將邀請五個地區的10支參賽隊伍！在經歷了長時間的《英雄聯盟》電競賽事停擺後，我們非常高興能將國際賽事帶回給加拿大的粉絲。

世界大賽總決賽前進成都

2025世界大賽將在中國舉行。在倫敦精彩的總決賽落幕後，很高興能正式傳遞火炬，揭曉2025《英雄聯盟》世界大賽總決賽的舉辦地：成都！在2024成都MSI期間，當地的氛圍與熱情的粉絲都令我們印象深刻，我們迫不及待想回到成都，再次舉辦一場令人難忘的賽事。

地區更新和賽制

過去一週，各地區聯賽都分享了下賽季的賽制更新。這些調整體現了我們對《英雄聯盟》電競生態系永續發展的承諾，保持競爭力、永續性並帶給各位粉絲緊張刺激的精彩時刻。此外，《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）和美洲職業聯賽（LTA）的創立——現在，這兩個聯賽的全新名稱與全新形象都已經正式亮相！這兩個聯賽的成立，象徵我們在強化區域競爭與培養跨區競爭中邁出的重要一步。我們非常開心能迎接LCP和LTA加入2025賽季。我們深信這些更新不僅能推動未來的永續發展，也將帶來更多的刺激對決與難忘賽事。

• LPL

• LCK

• LEC

• LTA

• LCP

此外，為了迎接《奧術》第二季上線，《聯盟戰棋》將推出《聯盟戰棋：追尋奧術》改版，新棋組將於11月20日在PC與行動裝置上發布。



• 《聯盟戰棋：追尋奧術》將帶來《奧術》主題的英雄、風格裝飾、特性、機制及更多精彩內容，每一場對戰都讓玩家有機會在《奧術》的世界打造屬於自己的故事，實現同人幻想。

• 《聯盟戰棋：追尋奧術》棋組收錄多個《聯盟戰棋》專屬的《奧術》單位，包含首次在《聯盟戰棋》登場的菲爾蕾特、爆爆和范德爾。此外，梅德拉達家族的鐵血狼母安比薩也將加入《聯盟戰棋：追尋奧術》的英雄行列。

o 後續將於《聯盟戰棋》社群頻道公布更多棋組單位。

• 《聯盟戰棋》將推出實驗性PvE遊戲模式，歡迎新朋友和回鍋玩家遊玩「追尋奧術」棋組。「滴答克的試煉」將於全新棋組的第一個版本強勢回歸，讓玩家輕鬆學習玩法。

• 別錯過11月10日《聯盟戰棋：魔法無極限》Tactician’s Crown總決賽的《聯盟戰棋：追尋奧術》全球發布活動。