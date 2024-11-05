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破億神片《咒》改編遊戲上市時間公開　Demo版被狂讚：大宇超恐怖

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊在賣掉雙劍IP後，積極進攻恐怖遊戲市場，在先前釋出改編電影的恐怖遊戲《咒》Demo後，迅速就帶來好消息，將在11月18日正式上市、售價待定，團隊今日（4日）釋出製作花絮、彩蛋，盼各位玩家直面佛母，能更加「享受」陳家莊帶來的恐懼。

▲▼ 。（圖／大宇資訊提供）

改編自台灣原創同名恐怖電影的恐怖遊戲《咒》，將在 11 月 18 日正式於Steam平台推出，自10月Steam新品節釋出《咒Demo》好評不斷，來自全世界的玩家紛紛敲碗期待正式版上市，因此開發團隊好康加碼．在上市前搶先曝光部分彩蛋與製作花絮，讓各位玩家直面佛母，能夠更身臨其境。

《咒》講述一名尋找失蹤愛女的母親，誤入信奉神祕宗教的偏遠山村，隨著她的闖入，揭開長久以來神秘村落不為人知的秘密。玩家將扮演這位母親以第一人稱視角探索瀰漫詭譎氛圍的村落，拼湊摯愛線索的同時，一股神秘的力量也在逐步逼近。

開發團隊表示，Steam新品節期間收到許多忠實玩家的反饋，為了讓玩家有更好的遊戲體驗，不僅持續不斷優化遊戲版本，本次《咒》也特別導入《對馬戰鬼》、《黑神話：悟空》等知名遊戲都在使用的AMD FSR 3技術，遊玩體驗時能夠同時保有高品質與流暢的畫面，期望能夠於正式版帶來進化版的《咒》，讓玩家親身體驗電影中的驚悚環境與詛咒，一起進入「陳家村」的世界。

開發團隊也透露，雖然遊戲故事為全新故事軸，但在遊戲中也偷偷藏了電影的小彩蛋，有看過電影的玩家們，屆時可以親自進入遊戲中找找看!除了電影彩蛋外，為了體現電影帶給人「氛圍恐懼」及挖掘深埋在人性背後的善與惡，開發團隊發揮擅長的說故事技巧，美術與音樂鋪陳，加上流暢遊玩體驗，讓你以為蒐集到彩蛋同時，卻是更大的陰謀，這些細思極恐的線索，正引誘著玩家一步步踏入「陳家村」。

遊戲將於11月18日上市，售價待定。

▲▼ 。（圖／大宇資訊提供）

關鍵字：恐怖遊戲台灣原創驚悚環境彩蛋身臨其境

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