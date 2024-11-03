Faker勇奪FMVP曝決賽最關鍵操作　T1成員揭冠軍造型選擇

記者楊智仁／綜合報導

11 月 2 日晚間，《英雄聯盟》世界大賽總決賽上演驚心動魄的戰役，最終 T1 血戰五把打敗 BLG，特別是最後兩把 Faker 絕境李相赫逆風 Carry 更是把氣氛拉到了最高點。賽後訪問中，選手們除了表達奪冠的喜悅之外，也透露可能的冠軍造型選擇。

▼T1奪下第五冠。（圖／翻攝自@t1lol、@lolesports）

T1 五把大戰中力剋強敵 BLG 奪下隊史第五冠，締造二連霸同時也創下「首次同陣容連霸」歷史紀錄，Faker 斬下世界賽第 500 殺，同時獲得本次世界賽 FMVP，賽後李哥表示，「今天我們成功奪冠，希望很多選手、或夢想成為職業選手的人也能勇於追夢，創造屬於自己的獨特人生。」至於奪冠的喜悅最想要和誰分享，Faker 依舊維持第五冠信念，「想和所有關注著我、支持著我的人一起享受。」

今天系列賽 Faker 的發揮非常亮眼，BO5 當中最喜歡哪個操作，Faker 說到，「第四局我用賽勒斯開了一波團，結果很好，而且隊友配合的也很棒，我個人覺得那個場面最具象徵性。」不過後續 Faker 仍謙虛表示，今天自己整體的表現沒有特別滿意，幸好努力能夠取得好的結果。

而當然粉絲們最關注的還有 T1 冠軍造型的選擇，Zeus 表示會在古拉格斯、卡蜜兒、鄂爾三者擇一；Oner 考慮選使用最多的菲艾或最後一局的趙信；Gumayusi 想在燼或法洛士中選一個；Keria 則苦惱要派克還是睿娜妲；Faker 表示，「我沒想過，不過會選粉絲們喜歡的！」