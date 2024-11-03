Faker第五冠！《英雄聯盟》T1上演「絕境李相赫」　BLG全華班奪冠夢碎

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》S14世界賽由上屆冠軍、LCK第四種子T1與睽違許久再次以全華班打進決賽、LPL第一種子的BLG正面交鋒，無論誰勝利，兩隊都將寫下屬於自己賽區的歷史。而本屆鏖戰5場，原本由BLG率先聽牌，但絕境李相赫在4、5局突襲開戰，最終再度率領Gumayusi、Keria、Oner及Zeus四位弟弟再度拿下世界賽冠軍，也是Faker職業生涯第五冠、隊史連2冠紀錄。

▼《英雄聯盟》S14世界冠軍最終由Faker逆襲，雙方鏖戰5場，BLG仍不敵T1無緣摘冠。

本屆賽事高潮迭起，在準決賽上展開賽區廝殺，分別由LPL、LCK賽區互相決戰，最終由T1戰勝Gen.G、BLG戰勝WBG，最終兩隊站上倫敦總決賽舞台，對於T1來說，這是連續三年闖進總決賽舞台，今年將是Faker挑戰第五冠，其餘對於挑戰「連二冠」的殊榮，而對於BLG來說，將會是久違以全華班的姿態進入冠軍賽，也將是替沈寂已久的LPL賽區爭奪冠軍殊榮得資格，最終冠軍將在今晚正式揭曉。

而今年並沒有像上一屆戰況一面倒，BLG在首局就發力，抓住營運節奏將T1擊敗，儘管在第二局T1扳回一城，但BLG仍在第三局拿出機器人，替BLG做出許多突破口，而最終BLG沒有讓戰歌響起，在第四局，BLG朝著Zeus狠狠進攻，不到7分鐘就拿下3次擊殺，但T1穩住局勢，靠著絕境李相赫鬼開，成功將戰局拉到最終場，讓戰歌響起。

最終T1穩住氣勢，在第五局將BLG擊潰奪下冠軍，這是Faker生涯第五冠，也是第二次「二連冠」，而對於Gumayusi、Keria、Oner及Zeus四位弟弟來說，也是他們生涯「二連冠、第二次冠軍」。

此外，台灣大哥大今年也在西門舉辦觀賽派對，在開賽前邀請羅傑、NL與粉絲互動，現場氣氛熱烈。