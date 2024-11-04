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未經授權文字轉載《Overlord》角川對網站提告　3人遭警方逮捕

記者楊智仁／綜合報導

日本角川（KADOKAWA）針對擁有著作權的動畫《OVERLORD III》，對於某網站在未經授權情況下，詳細文字記錄其劇情內容並配上相關圖片的行為，與一般社團法人「內容海外流通促進機構」( CODA ) 合作，聯合東寶株式会社提起著作權侵害的刑事訴訟。

▼《OVERLORD III》。（圖／翻攝自羚邦）▲▼Overlord。（圖／翻攝自羚邦）

2024 年 10 月 29 日，宮城縣警察本部與登米警察署以涉嫌違反著作權法為由，逮捕了住在東京都澀谷區的公司經營者及其他兩名男子，因其在未經權利人授權的情況下，將這些文章發佈於其經營的網站上。據CODA表示，這是日本首次因為影片等作品的文字記錄而對網站營運者進行的逮捕。

這些男子在 2023 年 1 月至 2024 年 2 月間，未經授權將《OVERLORD III》中角色名稱、台詞、動作、場景、劇情發展等詳細內容進行文字記錄，並將其與相關圖片一同上傳至網站，以此獲取不正當的廣告收入。角川則發出聲明，「本公司作為一家涵蓋影視、出版、遊戲等多領域的綜合娛樂企業，對於各類著作物的著作權侵害行為將採取堅決的應對措施，並持續推動著作權保護的宣傳活動。像本次案件這樣，超越合理引用範疇，將影視作品的內容進行文字記錄並公開，不僅阻礙了創作者正當報酬的獲取，還對未來的創作環境造成不良影響，絕不能坐視不理。」

關鍵字：角川Overlord

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