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書法家打造超精緻「精靈文」！台灣人才懂史詩字體開放免費下載

記者楊智仁／綜合報導

2021 年中國手遊《天諭》的「精靈文」被視為作品內信件往來使用的字體，不過仔細一看，這個精靈文正是台灣人從小就再熟悉不過的注音符號。如今台灣書法家「做作的 Daphne」與台灣字型設計團隊 justfont 就打造出能在各處所使用的「精靈文」字體，目前開放免費下載。

▼「精靈文」開放免費下載。（圖／翻攝自justfont）▲▼精靈文。（圖／翻攝自justfont）

過去書法家「做作的 Daphne」就在社群上分享了數張「精靈文」草稿，表達未來開放下載使用的預期，字型公司 justfont 以字型化協力角色加入計畫，共同完成「精靈文」旨在打造台灣人專屬的閱讀體驗。官方也提到，「畢竟只有台灣人看得懂注音文，都被拿去當成手遊的精靈文來用了，各位台灣人不想真的用用看精靈文嗎。」

▲▼精靈文。（圖／翻攝自justfont）

本次釋出兩款造形皆提供免費使用 ( 禁止直接販售字體 )，首先是「精靈文．岩」：命名取群山之島的印象，像是大霸尖山般的滂薄氣勢，稜角分明，敦厚嚴謹，造形靈感源於歌德體，是流傳於中世紀的古老字體，也是古騰堡創造金屬活字時使用的字體風格。初期常用於宗教經典，加上粗黑精幹的造形風格，常給人較為嚴肅而古老的感覺。

第二種是「精靈文・蕨」：命名取蕨類王國的美名，把遠古時代留下特有種精神，長長久久流傳下去，曲線華麗，柔軟多樣，造形帶有卡洛林小寫體與義大利體的特徵，兩者皆為手抄用、快速書寫的經典風格，帶有自然的流線感。婉約優雅，又帶有幾分率性的造形，在現代的數位字型中仍有著巨大影響力。

▲▼精靈文。（圖／翻攝自justfont）

官網的下方 justfont 也示範了精靈文的使用方式，歐洲風格加上台灣元素，「萬聖節扮裝、漫畫遊戲、營隊解謎、舞台道具、影片效果字」都適用，一秒營造神秘氣氛，justfont 還開放了「精靈文字體轉換器」，讓大家可以直接輸入漢字，系統就會直接轉換成精靈文，有興趣的讀者不妨試試看。

▲▼精靈文。（圖／翻攝自justfont）

關鍵字：精靈文

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