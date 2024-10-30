ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

經典再臨《命運石之門 RE:BOOT》明年發售　基於原版加入新要素

記者楊智仁／綜合報導

《命運石之門》是5pb.所製作一系列視覺小說遊戲，透過「世界線」分支決定劇情走向，深刻感情刻劃，加上各種伏筆以及需要「燒腦」的玩法，讓作品於 2009 年發行後大受好評。如今《命運石之門》重製作品《命運石之門 RE:BOOT》（STEINS;GATE RE:BOOT）也預計 2025 年發售。

《命運石之門》故事講述了一群學生研究和開發可以改變過去的科技，遊戲玩法為非線性，提供了有交互場景的分支故事線相當引人入勝，不少評論更稱「通關後還想消除記憶再來一次」。其後改編為動畫電視動畫、劇場版動畫、廣播劇、小說、漫畫也都非常成功，至今都還是粉絲們心中的最經典作品。

日前 15 周年紀念活動「STEINS;GATE 15th LIVE – ONE WORLD -」中開發商 MAGES 公布《命運石之門 RE:BOOT》會在 2025 年發售，官方強調作品基於原版重新設計，美術圖像、故事都有新要素加入，同步公開最新宣傳片，影片中能看到橫跨 10 多年倫太郎、真由理、助手紅莉栖等熟悉角色再度登場，一切都是命運石之門的選擇...。關於發售平台等詳細資訊有待官方進一步公告。

關鍵字：命運石之門

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

經典再臨《命運石之門 RE:BOOT》明年發售　基於原版加入新要素

SAO破關年重映！《刀劍神域劇場版》睽違七年11月重返大銀幕

《寶可夢卡牌》手遊正式上線　每天開封免費卡包收藏經典寶可夢

索尼宣布關閉《星鳴特攻》工作室　遊戲永久取消影響多名職位

《異度神劍 X 終極版》閃電公開　WiiU版本基礎強加再收全新故事

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄！新貨來台採「LINE整理券」入場

「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」模型　逃出寶箱怪委屈造型爆笑還原

KAKAO WEBTOON台灣關站時間曝光　退款申請「僅開1個月」

神人造《寶可夢》雙彈瓦斯線香盒爆紅　精緻作工網讚：拜託商品化

GSC為環保大改黏土人外盒　紙盒拿掉透明窗引網友大反彈

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄

《寶可夢卡牌》手遊正式上線

IG提前淘汰　陸網友痛罵Tabe洩密

索尼宣布關閉《星鳴特攻》工作室

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

《刀劍神域劇場版》重返大銀幕

萬代與Rebel Wolves推全新動作RPG遊戲

萬代推「獵人餅卡」27款等收藏

KAKAO WEBTOON台灣關站時間

最新新聞

《命運石之門 RE:BOOT》明年發售

《刀劍神域劇場版》重返大銀幕

《寶可夢卡牌》手遊正式上線

索尼宣布關閉《星鳴特攻》工作室

《異度神劍 X 終極版》閃電公開

《吉伊卡哇》快閃店前進高雄

「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」模型

KAKAO WEBTOON台灣關站時間

《寶可夢》雙彈瓦斯線香盒爆紅

GSC大改黏土人外盒引網友反彈

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366