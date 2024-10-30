經典再臨《命運石之門 RE:BOOT》明年發售　基於原版加入新要素

記者楊智仁／綜合報導

《命運石之門》是5pb.所製作一系列視覺小說遊戲，透過「世界線」分支決定劇情走向，深刻感情刻劃，加上各種伏筆以及需要「燒腦」的玩法，讓作品於 2009 年發行後大受好評。如今《命運石之門》重製作品《命運石之門 RE:BOOT》（STEINS;GATE RE:BOOT）也預計 2025 年發售。

《命運石之門》故事講述了一群學生研究和開發可以改變過去的科技，遊戲玩法為非線性，提供了有交互場景的分支故事線相當引人入勝，不少評論更稱「通關後還想消除記憶再來一次」。其後改編為動畫電視動畫、劇場版動畫、廣播劇、小說、漫畫也都非常成功，至今都還是粉絲們心中的最經典作品。

日前 15 周年紀念活動「STEINS;GATE 15th LIVE – ONE WORLD -」中開發商 MAGES 公布《命運石之門 RE:BOOT》會在 2025 年發售，官方強調作品基於原版重新設計，美術圖像、故事都有新要素加入，同步公開最新宣傳片，影片中能看到橫跨 10 多年倫太郎、真由理、助手紅莉栖等熟悉角色再度登場，一切都是命運石之門的選擇...。關於發售平台等詳細資訊有待官方進一步公告。